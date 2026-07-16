Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 16 de julio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 13 minutos
¡Apuesta a lo seguro! La jugada que te da más chances sin gastar de más
📉 ¿Qué es apostar a los 10?
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que apostar a los 10 significa que jugás a que tu número salga en cualquiera de las primeras 10 posiciones. Claro, el premio es menor (70 dividido 10), ¡pero tenés más chances de pegarle! Es la movida ideal para los que quieren jugar sin arriesgar tanto. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 28 minutos
¡La redoblona te puede salvar el bolsillo! 🤯 Conocé la apuesta que duplica la emoción
¿Qué es una Redoblona?
Si sos de los que siempre busca un pálpito diferente, prestá atención. La Redoblona es la apuesta más tradicional y combinada de la quiniela. Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en distintas ubicaciones de la pizarra (por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5). ¡Ojo! No es necesario que salgan en el mismo orden, pero sí en las posiciones que elegiste. 🎯
Por ejemplo: si soñaste con el 07 y el 32, jugale a que el 07 sale primero y el 32 quinto. Si se te da, el premio es jugoso. ¡A cruzar los dedos para el sorteo de este jueves!
Hace 1 hora
¿Veinte números al voleo? Te contamos por qué la Quiniela juega con esa cantidad
¿Por qué se sortean 20 números?
¡Pará la moto, apostador! Si alguna vez te preguntaste por qué la Quiniela sortea exactamente 20 números y no 10 o 30, te tenemos la posta. Todo tiene su razón: los 20 lugares de la pizarra están diseñados para que puedas meter apuestas múltiples, como la famosa Redoblona, y también para los que le juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20. Así que ya sabés: la cantidad no es casualidad, es pura estrategia para que la suerte baile en más de una casilla. ¡Jugale con confianza!
Hace 1 hora
📉 ¿Querés más chances sin perder la emoción? Te contamos el truco de los 10
📉 ¿Qué es apostar a los 10?
¿Andás buscando un pálpito que te dé más oportunidades sin arriesgar de más? Te contamos que apostar a los 10 significa que jugás a que tu número salga en cualquiera de las primeras 10 posiciones. El premio es menor (70 dividido 10), pero ¡tenés más chances de ganar! Ideal para los apostadores que quieren sumar emociones este jueves 16 de julio.
Hace 1 hora
¡Se acabó la polenta! De los pibes que gritaban números a las máquinas silenciosas
El fin de los Niños Cantores
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que antes los números de la Lotería Nacional los cantaban unos pibes a los gritos. Hoy todo es con bolilleros neumáticos y escribanos, pero la expresión “cantá los números” quedó para siempre en el argot quinielero. ¡Un pálpito que no pasa de moda!
Hace 1 hora
🌧️ ¿Mirás al cielo antes de jugar? La costumbre dice que estos números son fija
Mirar el cielo antes de jugar
Este jueves nublado, los apostadores más experimentados ya tienen su pálpito. Una costumbre inquebrantable en el mundo quinielero dice que los días de tormenta fuerte hay que correr a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo). Si el día arranca nublado como hoy, esos números son fija. ¡No te duermas y jugale al agua que viene con suerte!
Hace 2 horas
¡Pálpito matutino! La Previa sale a las 10:15 – ¿le jugás al 1015?
⏰ Sorteo La Previa
Arrancá el día con todo, porque hoy jueves 16 de julio el primer sorteo de la Quiniela es La Previa, de lunes a sábado a las 10:15 hs. Si andás con un sueño raro o un pálpito matutino, ¡no lo dejes pasar! Recordá que La Previa es el primer chance del día para apostar. ¡Cruzá los dedos y que la suerte te acompañe!