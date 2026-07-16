Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 16 de julio

¿Qué es una Redoblona?

Si sos de los que siempre busca un pálpito diferente, prestá atención. La Redoblona es la apuesta más tradicional y combinada de la quiniela. Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en distintas ubicaciones de la pizarra (por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5). ¡Ojo! No es necesario que salgan en el mismo orden, pero sí en las posiciones que elegiste. 🎯

Por ejemplo: si soñaste con el 07 y el 32, jugale a que el 07 sale primero y el 32 quinto. Si se te da, el premio es jugoso. ¡A cruzar los dedos para el sorteo de este jueves!