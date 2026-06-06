Denunció a su ex por amenazas, nadie la escuchó y la ejecutó a balazos: ahora sancionaron a la fiscal

La Legislatura de Santa Fe suspendió a la fiscal María Verónica Ballari, especializada en cuestiones de género, por repetidas demoras e irregularidades en la causa que investiga el femicidio de Ailén Ayelén Oggero (32), enfermera de 32 años asesinada en febrero de 2025. El ente provincial dispuso la medida por 90 días en los que la funcionaria no recibirá ningún tipo de sueldo.

La decisión de la Legislatura -que se dio por unanimidad- llega luego de un informe de Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación. La fiscal Ballari fue acusada -más allá de no estar a cargo de la investigación por el crimen de Ailén- de no pedir la inmediata imputación de la expareja de la víctima, Jonathan Oscar Omill.

Tampoco solicitó medidas cautelares contra el sujeto cuando había evidencia de que el hombre amenazaba y hostigaba a la joven.

De hecho, lo había denunciado antes del homicidio y le había impuesto una restricción de acercamiento. Al enterarse de su suspensión, la fiscal Ballari se defendió de las acusaciones y se desligó de la responsabilidad diciendo que se trata de un "crimen que aún no está esclarecido". La funcionaria realizó un descargo y aseguró que "imputar a Omill no habría evitado la muerte de Ailén".

Por su parte, el abogado de la fiscal María Verónica Ballari confirmó que impugnarán la medida ante la Corte provincial y nacional. Además, llevarán el caso a la Corte Interamericana aduciendo "responsabilidad objetiva".

El caso Ailén Ayelén Oggero: cómo ocurrió el asesinato

El hecho ocurrió el 18 de febrero de 2025. La enfermera se encontraba en la puerta de su casa en la calle Prusia, en la provincia de Santa Fe, cuando un sicario le dio cinco disparos en la cabeza y en los brazos. Su padre que se encontraba en la vivienda junto a los hijos de la víctima -de 4 y 11 años- escuchó los tiros y rápidamente fue a auxiliarla, pero la joven murió a los pocos minutos.

Como Omill contaba con antecedentes de violencia de género contra Oggero, al menos, la familia lo apuntó como sospechoso del asesinato. Solo unos meses antes, en 2024, el sujeto le había robado el auto, la atacó y la secuestró por varias horas.

Tras el homicidio de Ailén, la Justicia -en un debate oral y público abreviado- ordenó su detención por esos delitos y le dio una pena de 4 años y 6 meses de prisión. Sin embargo, hasta el momento, el femicidio de la enfermera aún no tiene ningún detenido.