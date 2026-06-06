Paraguay se despide de su afición con goleada antes del Mundial; Enciso sale sentido

Amistoso internacional - Paraguay - Nicaragua

La ​selección de fútbol de Paraguay se despidió el viernes de su afición antes de viajar a disputar ‌el Mundial con una ‌goleada 4-0 ante Nicaragua, en una fiesta que quedó eclipsada por la preocupación sobre el estado físico de su principal atacante, Julio Enciso.

Enciso, jugador del Racing de Estrasburgo francés, salió del campo en camilla a los 24 minutos del encuentro amistoso con signos de dolor. El ​jugador será sometido ⁠a una resonancia para determinar la magnitud de la ‌lesión, horas antes del viaje programado para ⁠el sábado a San José, en ⁠California.

"Tuvo un doble traumatismo, primero de costado y después en la cintura, que le repercutió en la parte del cuadriceps. Estamos ⁠esperando la evolución, lo que nos dicen (los estudios) ​y veremos cómo está", dijo el entrenador ‌Gustavo Alfaro en una conferencia ‌de prensa después del partido.

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"Vamos a esperar a ver ⁠qué dicen los estudios. Ojalá que no sea nada importante y que lo podamos tener", agregó.

Paraguay integra el Grupo D de la fase de grupos del Mundial ​y debutará ‌frente al coanfitrión Estados Unidos el 12 de junio en Los Ángeles. También enfrentará a Turquía el 20 de junio y a Australia el 25 por un lugar entre los 32 mejores.

Los ⁠aficionados paraguayos despidieron a la selección en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, un escenario repleto de hinchas con la camiseta "albirroja" que vibraron con números musicales, fuegos artificiales y mosaicos. Paraguay dominó todo el partido mostrando un buen juego frente a un rival poco exigente.

Alejandro Romero anotó el primer tanto ‌de penal a los 16 minutos y Miguel Almirón aumentó la cuenta a los 41. En la segunda mitad, Matías Galarza marcó a los 61 y Alexandro Maidana remató la cuenta cinco minutos después.

"Estamos para competir, vamos a ir ‌paso a paso, con la mentalidad de que podemos rendir", dijo el mediocampista del Brighton de Inglaterra, Diego Gómez, sobre la ‌preparación del equipo ⁠para la Copa del Mundo que arranca la próxima semana en Estados Unidos, México y ​Canadá.

Alfaro se mostró conforme con el rendimiento del equipo y celebró la fiesta en casa. "La idea nuestra era despedirnos con nuestra gente, con todo Paraguay", dijo.

Con información de Reuters