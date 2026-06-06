Macri cruzó a Milei, tras el caso del pliego de Michelli: "No manosear"

Mauricio Macri volvió a marcar sus diferencias con Javier Milei, en este caso por el episodio de la designación de la jueza María Verónica Michelli, que el gobierno de La Libertad Avanza quiso frenar en el Congreso. En el marco de su gira "Próximo Paso" en Santa Fe, el ex presidente pidió "no manosear algo tan importante como el sistema judicial".

El titular del PRO planteó que "el ordenamiento económico no puede estar en el aire, tiene que estar sustentado en instituciones" y que "un pilar de estas es la justicia". En ese marco, remarcó la necesidad de "una justicia que funcione y genere confianza".

"A la hora de generar confianza, más importante que el presidente, los gobernadores, los intendentes y el Congreso, son los jueces, que son los que hacen que se cumpla la Constitución, empezando por los derechos de propiedad y que el argentino que trabaja y ahorra, nadie le va a robar lo que se ganó con su propio esfuerzo", subrayó.

En ese marco, el ex presidente señaló que "vimos cosas que no deberíamos ver: anuncios sobre la justicia, que se hacen y después dan marcha atrás", en alusión al caso de Michelli, que el gobierno de Milei quiso excluir por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. "Si se hace y se anuncia, se tiene que cumplir", sentenció.

Sobre el final del acto, releyó un pasaje de su libro "Para qué", en el que destacó que "la sociedad puede perdonar errores" pero "el quiebre moral no lo perdona nunca". La frase pudo ser un tiro por elevación a la crisis del oficialismo con las denuncias de presuntas irregularidades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En la previa al acto del partido amarillo, Macri se mostró con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, con quien recorrió este viernes por la tarde las obras del Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), en la capital provincial. También participó la diputada nacional Gisela Scaglia, que responde al gobernador, pero que es titular del PRO en Santa Fe.

En declaraciones a los medios locales, destacó que su partido está "apoyando leyes difíciles, que le permitan llevar adelante el cambio" al gobierno, pero deslizó: "Hay que estar cerca de la gente, tener un comportamiento ejemplar; porque el que hace el esfuerzo no lo tolera. Pero creo que estamos en el rumbo correcto".

También se le consultó sobre si tiene diálogo con la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y afirmó que con ella no "habla hace rato". Sobre su potencial carrera presidencial de cara a las elecciones del 2027, respondió que estaba "entrenando para correr 100 metros nomás".

En esa misma línea, al inicio del acto, la militancia del PRO cantó "se siente, se siente, Mauricio presidente", a lo que el ex mandatario respondió: "Eso dijimos que no". Del encuentro de la gira "Próximo Paso", participaron el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, Scaglia y el diputado nacional Fernando De Andreis, entre otros.