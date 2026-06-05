Captura de pantalla de un video que muestra la explosión de un dron marino en el puerto rumano de Constanza, en el mar Negro.

Un dron marítimo del tipo utilizado en la guerra en la vecina Ucrania se ‌autodetonó el viernes en ‌el puerto rumano de Constanza, en el mar Negro, cerca de una terminal petrolera, sin causar víctimas, según informaron las autoridades.

La explosión fue el segundo incidente grave en una zona poblada en apenas una semana, a medida que aumenta la amenaza de que ​la guerra en ⁠Ucrania, que lleva combatiendo la invasión rusa desde 2022, ‌se extienda a otros territorios.

Las autoridades rumanas ⁠no especificaron si el dron ⁠era de origen ucraniano o ruso.

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El sitio web de noticias www.g4media.ro citó al prefecto del condado de Constanza, ⁠Adrian Teodor Picoiu, quien afirmó que Kiev notificó ​a Rumanía que el dron formaba ‌parte de un grupo de ‌cinco, de los cuales uno había explotado en ⁠Ucrania.

Las autoridades ucranianas no hicieron comentarios de inmediato, mientras que la embajada de Rusia en Rumanía afirmó en un comunicado que los drones eran vehículos ​aéreos no ‌tripulados de la Marina ucraniana.

La explosión se produce una semana después de que las autoridades informaran de que un dron ruso se estrelló contra un edificio de apartamentos en la ⁠ciudad de Galați, al sureste de Rumanía, cerca de la frontera con Ucrania, hiriendo a dos personas. Es la primera vez en la guerra que un dron impacta en una zona densamente poblada de un estado miembro de la OTAN.

El Ministerio de Defensa de Rumanía había informado ‌anteriormente de que el objeto se autodetonó a las 10:30 hora local (0730 GMT) y que no formaba parte del equipamiento del ejército rumano ni había participado en las recientes maniobras en el mar Negro.

El puerto, el ‌mayor de Rumanía, fue evacuado, se advirtió a los residentes que evitaran la costa del mar Negro, mientras que ‌varios barcos y ⁠dos helicópteros sobrevolaban la zona, según informó el viceministro del Interior, Raed Arafat, en ​una rueda de prensa. "No estamos entrando en pánico, nuestras medidas son puramente preventivas", declaró a los periodistas.

(Reporte adicional de Anna Wlodarczak-Semczuk y Jason Hovet; editado en español por Carlos Serrano)