Dónde queda Turquía: mapa, historia y ubicación (Créditos: Travel Report)

A pesar de quedar en el foco público recientemente por el avance del conflicto de Medio Oriente, Turquía también es conocido a nivel mundial por encontrarse en un punto clave entre mares y ser puente entre la cultura oriental y la occidental.

A dónde queda Turquía: su ubicación exacta en el mapa

Turquía tiene una de las posiciones más estratégicas en Medio Oriente. Al ser un país transcontinental, está parte en Europa y en Asia. La mayor parte de su territorio se extiende por la península de Anatolia, en el lado asiático, mientras que una pequeña pero vital porción, la Tracia oriental, se encuentra en el continente europeo.

Así, el territorio turco está rodeado de mares: el Mar Negro al norte, el Egeo al oeste y el Mediterráneo al sur. También cuenta con el famoso estrecho del Bósforo, que atraviesa la ciudad de Estambul, funciona como la línea divisoria natural entre ambos continentes. Su posición privilegiada para la economía y el turismo, además, le ha dado el carácter de "crisol de culturas".

Un repaso por su historia: el centro del mundo

Hablar de la historia turca es referirse a la historia de las civilizaciones más importantes de Occidente y Oriente. Por estas tierras pasaron hitos y personajes claves. Durante siglos, la actual Turquía fue el corazón del Imperio Bizantino, con Constantinopla (la actual Estambul) como su joya más preciada y centro del cristianismo oriental.

Más tarde, la región se transformó en el eje del poderoso Imperio Otomano, una de las potencias más influyentes de la historia moderna que extendió sus dominios por tres continentes. Este pasado dejó una amplia riqueza arquitectónica y cultural: palacios majestuosos, bazares infinitos y una tradición culinaria que recorre el mundo.

La principal ciudad de Turquía es Estambul, que cuenta con el con el famoso estrecho del Bósforo (Créditos: iStock)

En el siglo XX, con la caída del imperio, surgió la república moderna que conocemos hoy, logrando un equilibrio fascinante entre sus raíces islámicas y un sistema institucional más cercano a los estándares occidentales.

El actual mandatario de Turquía es Recep Tayyip Erdoğan, quien se encuentra en la política desde hace más de dos décadas. Tras haber servido como primer ministro, Erdoğan fue elegido presidente en 2014 y logró consolidar su permanencia en el poder en mayo de 2023, cuando se impuso en un balotaje con el 52,1% de los votos. Su actual mandato se extiende hasta 2028.