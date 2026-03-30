Turquía dice que sistemas de defensa de la OTAN derribaron un misil procedente de Irán

FOTO DE ARCHIVO: Personal del ejército turco registra un campo tras la caída de una munición después de la interceptación de un misil lanzado desde Irán por un sistema de defensa aérea de la OTAN, en Diyarbakir

​Un misil balístico lanzado desde Irán entró el lunes en el espacio aéreo turco ‌y fue derribado ‌por los sistemas de defensa de la OTAN, dijo Ankara, en el cuarto incidente de este tipo registrado desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

No hubo comentarios inmediatos por parte de ​Teherán, que ha ⁠negado haber apuntado de forma específica a ‌su vecino Turquía durante el conflicto ⁠y asegura que no ⁠estuvo involucrado en los tres lanzamientos de misiles anteriores, todos ellos derribados por las defensas de la ⁠OTAN.

El portavoz de la OTAN dijo ​que la alianza interceptó un ‌misil iraní que se dirigía ‌hacia Turquía, país miembro de la organización, ⁠y añadió que estaba "preparada para este tipo de amenazas y siempre hará lo necesario para defender a todos los aliados".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Irán ha lanzado ​misiles ‌contra países de todo Oriente Medio desde el inicio del conflicto, atacando infraestructuras petroleras y bases de las fuerzas estadounidenses en la región.

El Ministerio de Defensa ⁠de Turquía no reveló el lunes hacia dónde creía que se dirigía el misil.

La base aérea turca de Incirlik, en la provincia meridional de Adana, acoge a personal estadounidense, turco, polaco, qatarí y de otros países.

También hay personal estadounidense destinado en ‌la estación de radar de la OTAN en Kurecik, en la provincia de Malatya, al sureste de Turquía, donde la alianza ha desplegado recientemente un sistema de defensa antimisiles Patriot.

Por otra ‌parte, el jefe del Estado Mayor turco, el general Selcuk Bayraktaroglu, mantuvo el lunes una videoconferencia con ‌el presidente ⁠del Comité Militar de la OTAN, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, para ​debatir cuestiones de defensa y seguridad regional, informó el Ministerio de Defensa.

Con información de Reuters