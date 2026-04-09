Fórmula 1: se reveló la mejora que recibió el Alpine de Franco Colapinto para esta temporada

Colapinto suma un punto en la temporada.

En su regreso a la Fórmula 1, Franco Colapinto no tuvo un 2025 sencillo, con un monoplaza que no daba resultados y que no le permitió sumar puntos, un aspecto que era clave para obtener la renovación de su contrato. A pesar de esto, desde Alpine optaron por darle continuidad al proyecto del pilarense, que fue confirmado por primera vez en su carrera como piloto titular para completar la dupla del equipo galo junto a Pierre Gasly.

Si bien solamente ha logrado sumar un punto en esta temporada con el décimo lugar en el GP de China, el piloto argentino ha dado buenas señales en el inicio del campeonato, pero todavía necesita mejorar, sobre todo en la clasificación. Ahora bien, sin competencia durante todo el mes debido al conflicto bélico en Oriente Medio, la escudería francesa aprovechará este parate para hacer mejoras en el A526 y darles mejores posibilidades a sus pilotos.

En este contexto, un informe publicado por Motorsport reveló los avances que tiene el equipo en su sede de Enstone, donde se estaría trabajando en la aerodinámica para hallar un mejor rendimiento del coche en la nueva era de la F1. “Una búsqueda aerodinámica bastante avanzada en algunos aspectos, mientras que el hardware ha buscado la consistencia más que la sofisticación”, escribió el periodista Franco Nugnes en su columna.

De hecho, el equipo galo tiene como objetivo arribar a la cuarta fecha de la temporada con un diferencial con respecto a sus rivales, algo que le daría una mejor performance al A526 al momento de usar la aerodinámica activa. “Una apertura invertida de los flap móviles del alerón trasero, interpretando la aerodinámica activa de un modo totalmente distinto al de los rivales e introduciendo un concepto inédito que está dando excelentes resultados”, añadió Nugnes.

Sin dudas, el trabajo de Alpine realizado en la nueva era de la máxima categoría ha dado sus frutos hasta el momento, algo que se aprecia especialmente con los cambios introducidos después del flojo debut en Melbourne. Tal es así que la escudería francesa está quinta en la tabla de constructores por detrás de Haas, pero manteniéndose delante de Red Bull, que atraviesa un momento delicado en la competencia.

El argentino atraviesa su tercer año en la F1.

¿Cuándo corre Colapinto?

Sin actividad este mes, la Fórmula 1 volverá en el fin de semana del 1º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, que se disputará en el Circuito Internacional de Miami. Allí, Colapinto afrontará la segunda sprint de la temporada, además de que necesitará mejorar sus tiempos en la clasificación, el punto débil que condicionó sus resultados en las carreras disputadas hasta el momento en lo que va del año.