Insólito: la UEFA decidió borrarle un título de Champions League a Messi

La UEFA tomó un pequeño detalle de la final del 2006 para quitarle este título al argentino.

En las últimas horas, se conoció un detalle que generó bastante revuelo en las redes sociales porque Lionel Messi perdió un título como jugador profesional y es nada más que el de campeón de la Champions League. Una decisión que es producto de un texto que la UEFA escribió en su sitio oficial, en donde hace mención de la carrera del capitán argentino mientras vistió las camisetas del Barcelona y el PSG.

Una polémica que obliga a revisar la fuente y permite encontrar un texto con un mensaje más que claro. “Messi ha ganado la Liga de Campeones tres veces: en 2009, 2011 y 2015 (todas con el Barcelona). También fue titular indiscutible en el club español cuando ganaron el trofeo en 2006, pero no formó parte de la plantilla para la final”, expresa el pequeño estracto que la federación europea escribió en el apartado titulado “Lionel Messi: ¿qué récords posee?”.

De acuerdo con lo expresado por la UEFA, Lionel Messi no es considerado campeón porque no fue convocado por el Barcelona a disputar la final frente al Arsenal. Aunque si se revisan las estadísticas durante el certamen, es posible encontrar que sumó seis presentaciones a lo largo de diferentes fases. También se desprende que no recibió medalla de campeón por no haber formado parte de la delegación que fue premiada tras el final del encuentro.

Hay que recordar que el argentino fue convocado para formar parte de la final de la Champions League, debido a que estaba afectado por una rotura del bíceps femoral que normalmente se conoce como un desgarro. La lista de convocados armada por Frank Rijkaard sí dispone de la presencia del jugador. No obstante, minutos antes de que la pelota comience a rodar, se tomó la decisión de que quede afuera del banco de suplentes y que pase a ver los 90 minutos en la tribuna.

Ese pequeño detalle del entrenador holandés de no sentar a Lionel Messi en el banco de suplentes es el que la UEFA toma para señalar que solo dispone de tres consagraciones a nivel internacional de clubes. No obstante el reconocimiento a nivel grupal, es posible apreciar su nombre porque, como se mencionó, formó parte de varios partidos. De hecho, son recordadas las patadas que recibió en el encuentro frente a Chelsea que se disputó en Londres.

¿Messi se despide de la selección tras el Mundial?

Hay una serie de rumores que exponen que Lionel Messi podría dejar la selección argentina después de que el próximo Mundial llegue a su fin. Algo que es alentado por el propio jugador, que no termina de confirmar si aceptará el pedido de formar parte de la delegación que viajará a Estados Unidos. Aunque es muy probable que esto termine sucediendo y sea el último certamen de gran calibre al nivel de selecciones que afronte en su carrera como profesional.

Lo que no está seguro es que la continuidad del capitán defendiendo la camiseta de la Argentina se extienda después de julio. “Yo quiero que esté, pero es él quien decide. Se ganó el derecho de poder decidir con tranquilidad”, expresó Lionel Scaloni hace unos días cuando le consultaron sobre lo que podría llegar a suceder. El desempeño del equipo en el certamen va a influir de gran manera. Una nueva consagración puede que sea el momento ideal para cerrar su paso por el seleccionado.