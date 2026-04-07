F1: Wolff no quiere que Verstappen se retire, pero le cerró las puertas en Mercedes

Verstappen fue sondeado por Wolff en 2025.

Una de las novelas más interesantes que tuvo la Fórmula 1 la temporada pasada estuvo relacionada con los acercamientos entre Max Verstappen y Toto Wolff, lo que inició toda una serie de rumores sobre la posible partida del piloto a Mercedes. No obstante, las mejoras que tuvo Red Bull hacia la segunda mitad del campeonato impidieron que se activara la cláusula de rescisión, lo que llevó a Mercedes a renovar a sus dos pilotos.

Con el cambio de era en la máxima categoría, la escudería alemana parece haberse reencontrado, ya que ganó las tres fechas disputadas hasta ahora, mientras que los austriacos se encuentran en un momento delicado. Y es que la falta de competitividad del RB22, sumada al disgusto con el nuevo reglamento, llevó a que el piloto neerlandés considere ponerse fin a su paso por la F1 una vez que finalice la temporada en Abu Dhabi.

En este contexto, Wolff se manifestó en contra de perder al tetracampeón del mundo en la competencia. “No quiero que Max Verstappen se retire de la Fórmula 1. Max es un piloto muy sensible. Lo más importante para él es disfrutar de la conducción. Es fácil imaginar que esto no se está cumpliendo ahora mismo”, comenzó el austriaco en declaraciones a la prensa en el Circuito de Suzuka tras el GP de Japón.

Para el director de Mercedes, Verstappen atraviesa un verdadero “show de horror” con el rendimiento del monoplaza, aunque esconde el disgusto con el RB22 con sus constantes ataques a la normativa técnica. “Si ves las carreras, el espectáculo es bueno y hay adelantamientos. Cuando tu coche es un horror de conducir, es normal que no te guste nada de lo que ves”, advirtió Wolff al respecto, apuntando de lleno a Red Bull como responsable del posible retiro del neerlandés.

Ahora bien, con tales declaraciones, lo común sería pensar que el austriaco quiere hacerse con los servicios de “SuperMax”, pero al ser consultado sobre un posible fichaje, señaló que están conformes con la actual dupla de George Russell y Andrea Kimi Antonelli, nuevo líder del campeonato: “No queremos perder a Max definitivamente de la F1, pero en Mercedes tenemos dos pilotos y no tenemos intención de cambiar nada en este momento”.

El neerlandés suma 12 puntos en tres fechas.

¿Qué dijo Verstappen sobre su futuro en la F1?

Luego de su octavo lugar en el GP de Japón, Max Verstappen advirtió que intenta acomodarse a esta nueva era, pero no se está divirtiendo en la F1, lo que sería su principal motivo para marcharse a fin de año. “Estoy comprometido al 100% y lo intento seguir dando. Pero no es algo sano en este momento porque no lo estoy disfrutando”, afirmó el neerlandés, que considera que no vale la pena pasar tiempo lejos de sus amigos y familia si no disfruta del deporte que ama.