Tragedia en Tucumán: 66 escuelas cerradas y más de 30 evacuados tras el temporal

Un fuerte temporal se reportó en Tucumán este fin de semana y dejó a tres víctimas fatales, lo que obligó al gobierno de la provincia a tomar medidas de urgencia para proteger a la población. Se procedió al cierre de 96 escuelas, aunque lograron abrir 30 de ellas y permanecen sin clases 66 instituciones actualmente. Además, se llevó a cabo la evacuación de más de 35 personas.

A eso hay que sumarle la gran cantidad de destrozos y anegaciones que provocó la lluvia prácticamente en todo el territorio provincial. También desbordes de ríos, arroyos e inundaciones en un importante número de casas particulares.

Desde el Ministerio de Educación informaron que algunos de los 66 colegios cerrados están funcionando como centros de evacuación para alojar a personas y a familias que tuvieron que dejar sus hogares producto del fenómeno climático.

En este momento, existen dos centros: uno en Las Salinas y otro en El Timbó. En tanto, una familia varada con carpas y todas sus pertenencias en medio de la ruta 332, todavía espera la ayuda del Municipio de Santa Ana. Defensa Civil se refirió a la cantidad de evacuados que hay y dio detalles de cómo está funcionando la ayuda para quienes lo necesitan.

"35 personas siguen evacuadas y están instaladas en la Escuela Vicente Vital Heredia-Salvador Alfonso. Allí están recibiendo asistencia por parte del municipio y de otros organismos del gobierno", aseguró Ramón Imbert, director de Defensa Civil.

Cuál es la zona más afectada por el temporal en Tucumán

El Gobierno de Tucumán indicó que las zonas más afectadas por las lluvias y vientos, que acontecieron este sábado por la noche, son las aledañas a la ruta 305 y 307, ya que en esos lugares se produjeron derrumbes e inundaciones. No obstante, la 305 ya ha sido liberada y esperan que suceda lo mismo con la 307, aunque admitieron que las regiones rurales aún siguen con complicaciones debido a la cantidad de vegetación propia del sitio. Además, allí las tormentas continúan siendo persistentes.

En ese sentido, las autoridades expresaron que el alivio llegará pronto con el ingreso de la temporada de sequía. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al menos, es alentador, ya que comunicaron que cesó la alerta por precipitaciones fuertes para Tucumán.

Quiénes fallecieron producto del temporal en Tucumán

En la noche del sábado, producto del temporal, fallecieron tres personas en San Miguel de Tucumán: una pareja de jóvenes conformada por Solana Albornoz (32) y Mariano Robles (28), y Lisandro, un niño de 12 años. Mientras Albornoz y Robles perdieron la vida al quedar atrapados en su automóvil justo cuando la fuerte lluvia inició, Lisandro, que se encontraba en la calle, tocó un cable suelto que estaba en contacto con el agua y murió inmediatamente.