Ver Atlanta vs. Chicago en vivo: hora y dónde verlo de manera legal

El “Bohemio” será local en un encuentro que se perfila como muy disputado, al igual que ocurrió en los últimos entre ambos. Los hinchas podrán ver el partido en directo a través de LPF Play, la plataforma oficial que ofrecerá la transmisión vía streaming gratuita.
El encargado de impartir justicia será Juan Cruz Robledo, quien tendrá a su cargo un cruce clave pensando en las aspiraciones de ambos equipos dentro del campeonato. El juez estará acompañado de los asistentes Ariel Scime y Federico Lapalma, mientras que el cuarto árbitro será Ulises López
En cuanto al presente de cada uno, Atlanta llega tras una derrota por 2-0 frente a Ferro y se ubica 13° en la Zona B con 7 puntos. Por su parte, el “Torito”, que viene de empatar 0 a 0 ante All Boys, atraviesa un mejor momento: ocupa la quinta posición del mismo grupo con 11 unidades.
Probables formaciones
Atlanta: Francisco Rago; Martín García, Leonel Galeano, Castro Ponce, Patricio Ostachuk, Rodrigo Sosa; Bernardi, Ibarra; Lautaro Fedele, Ignacio Rodríguez y Alejandro Quintana. DT: Cristian Pellerano
Nueva Chicago: Luciano Jachfe; Bruno Palazzo, Gissi, Gonzalo Paz, Ferracuti o Cardozo, Gonzalo Trindade; Emiliano Méndez, Rodríguez, Gabriel Vega, Thiago Ocampo; Sebastián Cocimano. DT: Luis García.
Historial entre Atlanta y Nueva Chicago
Se enfrentaron en total 57 veces, con 20 victorias para Atlanta y 23 de Nueva Chicago, mientras que empataron en las 14 restantes. El último clásico se disputó el 11 de agosto del 2024 en Mataderos, por la Primera Nacional, con victoria 1 a 0 para Atlanta. El gol de la victoria para los "Bohemios" fue anotado por Nicolás Previtali.
La última victoria de Nueva Chicago fue el 16 de mayo de 2022, cuando venció 1 a 0 a Atlanta 0 en cancha de Defensores de Belgrano con gol de Leandro Álvarez.