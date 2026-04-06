Cuenta la historia de una argentina influyente en todo el mundo y es la serie más vista de HBO Max

Máxima estrenó su segunda temporada en HBO Max.

HBO Max estrenó la segunda temporada de Máxima, serie que cuenta el ascenso al poder de la argentina Máxima Zorreguieta, y rápidamente se convirtió en el show más visto de la plataforma de streaming en el país. Los detalles de la producción que encabeza Delfina Chavez y cautivó a todos los argentinos.

En la segunda temporada de Máxima, estrenada el pasado 19 de marzo, la historia sigue el recorrido de la argentina desde su boda hasta su coronación diez años después, un camino en el que lucha por hallar su propia voz como madre, esposa y futura reina mientras equilibra el amor, el poder y el protocolo real. A Delfina Chaves se le une un reparto compuesto por Martijn Lakemeier, Sebastian Koch, Elsie de Brauw, Rifka Lodeizen, Bram Suijker, Claire Bender, Steef De Bot, Abbey Hoes, Rüdiger Vogler y Leny Breederveld.

Desde su estreno en HBO Max, Máxima captó la atención de las audiencias de todo el mundo. El final de The Crown -serie de Netflix que cuenta la historia de la Reina Isabel II y la Familia Real- llevó a toda una masa de televidentes a sentirse enganchados por la historia de la argentina que conquistó se ganó un lugar entre la monarquía. La primera temporada aborda la vida de Máxima desde su llegada a Europa, su adaptación a la familia de la Casa de Orange y los desafíos de su nueva vida como miembro de la realeza.

5 cosas de la historia de Máxima Zorreguieta que aparecen en la temporada 2 de Máxima