Creó Cuevana y ahora se asoció con un ganador del Oscar para lanzar una plataforma de series verticales: "Están pensadas para el ritmo de vida de la gente”

Shorta, la primera plataforma de series verticales de América Latina.

En un escenario donde los hábitos de consumo y creación audiovisual atraviesan una transformación acelerada, tres argentinos crearon una respuesta para anticiparse al cambio: Armando Bo, ganador del Oscar a Mejor guión original por Birdman o (la inesperada virtud de la ignorancia), Tomás Escobar, el creador de Cuevana, y Ariel Arrieta, reconocido empresario de tecnología, acaban de lanzar Shorta, la primera plataforma de series originales en formato vertical de América Latina. Desafíos y complejidades de producir entretenimiento original con la duración de un video de TikTok.

La explosión de las series verticales y el desafío de Shorta

Todo comenzó en Asia. Sí, las series en formato vertical (pensadas para verse en el celular sin girarlo) tuvieron su explosión en China y Corea del Sur con K-dramas de corta duración, narrativa rápida y un formato pensado para maratonear en poco tiempo. El fenómeno no tardó en expandirse hasta Occidente, donde hubieron más fracasos que éxitos: el ejemplo más popular es Quibi, una plataforma que invirtió US$1.750 millones y cerró en solo 6 meses. La apuesta es arriesgada y no siempre funciona, pero las variables no mienten: el uso del celular ocupa un buen trecho de la vida diaria de las personas.

En ese contexto global, Bo, Escobar y Arrieta se le animaron al mercado con el lanzamiento de Shorta, una plataforma que fusiona talento del mundo cinematográfico con el de los creadores digitales. “Son series pensadas para el ritmo de vida de la gente”, apuntó el cineasta Armando Bo en diálogo con El Destape a raíz del lanzamiento, que fue el pasado 30 de marzo. “Esta plataforma viene a sumar un lugar en el punto que hoy están ocupando las redes sociales, los grupos de WhatsApp, los juegos para el teléfono. Había todas esas cosas en los celulares, pero no ficción. Y nosotros tenemos la posibilidad de salir a pelear por ese espacio”, agregó.

Detrás de ese formato hay una apuesta de escala: ofrecer más de 100 series en Argentina en 2026 y superar las 500 en la región en menos de dos años. Ya están en su calendario más de 40 series originales que van desde el terror hasta la comedia, pasando por el thriller y el romance y en donde participarán prestigiosas figuras del espectáculo y creadores digitales. “El desafío es poder lanzar dos series nuevas todas las semanas, de manera que se pueda mantener la atención y no tener un catálogo infinito en el que nunca encontrás nada”, precisó Ariel Arrieta.

“El concepto de estar series son mucho más de cara a la conversación social y a qué está pasando en la actualidad de las redes”, sostuvo, por su parte, Tomás Escobar, director de la reconocida Cuevana, sitio web que permite ver series y películas online y gratis convirtiéndose en un bastión en la lucha contra los intereses económicos de las grandes plataformas de streaming (y democratizando el acceso al entretenimiento). ¿La receta para lograrlo? Episodios que tienen duración de entre un minuto y medio a tres minutos, como un video de TikTok Corto, pero contundente.

Siete series que se van a estrenar en Shorta

Fuerte al Medio

Género: Comedia, Drama, Deportivo

Sinopsis: Comedia dramática ambientada en el mundo del fútbol amateur porteño. Un grupo de amigos apasionados por el deporte de barrio enfrenta temas de amistad, segundas oportunidades y crecimiento personal. Captura la autenticidad del fútbol de barrio argentino con humor, emoción y producción de calidad.

Cast principal: Jero Freixas, Mercedes Oviedo, Juan Isola, Bruno Rondini, Julian Doregger, Andrés Ciavaglia (Cameos: Tomi Limansky, Joaco Cavanna, Ceci Marani, Esteban Menis)

Fecha de estreno: 30 de marzo de 2026

Verdad o Shot

Género: Thriller, Erótico

Sinopsis: Un juego inocente entre amigos se convierte en una noche de revelaciones peligrosas. Cada "verdad" destapa secretos que nadie debería conocer; cada "shot" esconde una cobardía con consecuencias. La tensión psicológica y el deseo están constantemente entrelazados, y cuando las reglas se rompen, nadie sale ileso.

Cast principal: Tatiana Glikman, José "El Purre" Gimenez Zapiola, Malena Ratner, Lautaro Rodriguez

Fecha de estreno: 30 de marzo de 2026

Independencia

Género: Comedia, Romance

Sinopsis: Almendra tiene 27 años, trabaja home office para una agencia española y vive con Mailu, su mejor amiga de toda la vida. Cuando Mailu le anuncia que su novio se muda al departamento y le da un mes para irse, Almendra inicia un caótico proceso de búsqueda de independencia: intenta conseguir departamento propio, sale con apps de citas, conoce a Ima (un chico que "no busca nada serio"), y aprende —dolorosamente— a poner límites en el amor, la amistad y el trabajo. La serie termina con Almendra sola en su primer departamento propio, diminuto y feo, pero genuinamente suyo.

Cast principal: Juli Coria, Juliana Bistacco, Kevsho, Lautaro Bettoni, Brenda Kreizerman, Agustina Tremari, Lautaro Bakir, Inti Zuñiga

Fecha de estreno: 8 de abril de 2026

Rumá (ex La Casona)

Género: Terror

Sinopsis: Tres jóvenes streamers —Lucio, Tomy y Juan— entran a una casona embrujada buscando contenido viral. En el sótano encuentran un candelabro maldito que, al activarlo, los transporta al pasado. Atrapados en distintas épocas, deben enfrentar a un asesino, infiltrarse en una secta satánica y salvar a una niña que aún puede ser rescatada, todo mientras las velas del candelabro se consumen (cuando se apaguen, ellos mueren). La aventura los fuerza a confrontar sus conflictos internos y redefinir su amistad.

Cast principal: Balthazar Murillo, Byron Barbieri, Nicolas Borroni

Fecha de estreno: 5 de abril de 2026

Anomalía

Género: Terror

Sinopsis: Ficha y Luca, dos creadores de contenido frustrados, hacen exploraciones urbanas buscando un golpe de suerte. En un ciber abandonado del conurbano bonaerense encuentran un diskette maldito etiquetado "ANOMALÍA". Al ejecutarlo en vivo, liberan un virus espacio-temporal que filtra al presente de 2026 el apocalipsis Y2K que nunca ocurrió en el 2000. La realidad se distorsiona, Ficha es "copiado" y reemplazado por un doble imperfecto, y solo devolver el diskette al origen —con el sacrificio de quienes lo desataron— puede cerrar el portal.

Cast principal: Valentín Wein, Brian Vainberg, Mindarina

Fecha de estreno: 12 de abril de 2026

Roma: Batalla de Promesas

Género: Musical, Drama

Sinopsis: Drama musical sobre la cultura del freestyle argentino. Sigue a Roma, un joven que busca ganarse un lugar en la escena de batallas de rap enfrentando ambición, rivalidad y crecimiento personal. Cada batalla avanza la narrativa y revela algo del personaje; el drama entre rondas es tan importante como las competencias. Una historia sobre encontrar la propia voz y cumplir las promesas en el escenario.

Cast principal: Roma, Larrix, Stuart, Sophia Tredicce, MPElJuvenil, Tomi Capano

Fecha de estreno: 16 de abril de 2026

Deuda (Escape Room / Deuda)

Género: Thriller

Sinopsis: Seis mujeres que no se conocen despiertan encerradas en una serie de habitaciones conectadas por acertijos cada vez más retorcidos. Lo que parece un escape room extremo empieza a revelar que alguien las eligió por una razón. Para salir, van a tener que descifrar no solo los enigmas de las paredes, sino los que esconden entre ellas.

Cast principal: Daryna Butryk, Abril Cipolat, Juliana Savioli, Michelle Masson, Cumelen Sanz

Fecha de estreno: 21 de abril de 2026