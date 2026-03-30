La nueva The Crown: Netflix hará una serie antológica los Kennedy y ya hay trama y elenco confirmado

Michael Fassbender será el protagonista de la nueva serie histórica de Netflix.

Netflix reveló la primera imagen de Kennedy, una serie histórica que adaptará el libro JFK: Coming of Age in the American Century 1917-1956, de Fredrik Logevall. Michael Fassbender será Joe Kennedy, el protagonista de la historia con la que la plataforma buscará recrear el éxito de The Crown.

La serie de Netflix se centrará en la historia de Joe Kennedy Sr, el padre de John Fitzgerald Kennedy, quien se convirtió en presidente de los Estados Unidos en 1961. Además de Fassbender, Netflix también anunció a otras 13 estrellas para el reparto de la serie.

A Fassbender -nominado al Oscar a mejor actor de reparto en 2014 por su papel en 12 años de esclavitud y en 2016 a mejor actor por su papel en Steve Jobs., se le une Laura Donnelly como Rose Kennedy, Nick Robinson como Joe Kennedy Jr., Joshuah Melnick como Jack Kennedy, Lydia Peckham como Rosemary Kennedy y Saura Lightfoot-Leon como Kick Kennedy. Ben Miles, Cole Doman e Imogen Poots encarnarán en Kennedy a Eddie Moore, Lem Billings y Gloria Swanson, respectivamente. Además, Georgina Bitmead (Sex Education) dará vida a Eunice, la quinta hija de Joe Kennedy, Sr. y Rose Kennedy, y Miley Lock (Amandaland) será Kick Kennedy, el cuarto hijo del matrimonio.

Primeros detalles de Kennedy, la nueva serie histórica de Netflix

Según la descripción ofrecida por Netflix, Kennedy "explora las vidas, los amores, las rivalidades y las tragedias que dieron forma a la dinastia más emblemática de la historia moderna". Creada por Sam Shaw (Manhattan), Kennedy también cuenta en su reparto con Wyatt Russell (Thunderbolts) como el aviador estadounidense Charles Lindberg y Tipper Seifert-Cleveland (Cruella) como Rosemary Kennedy, la tercera hija de Joe y Rose Hera Hilmar (See), Patrick Fischler (Barry) y Eddie Marsan (Ray Donovan). entre otros, completan el elenco.

Shaw, junto al propio Logevall, Peter Chernin, Jenna Topping y Kaitlin Dahill, Eric Roth, Lila Byock, Anya Epstein y Dustin Thomason, son los productores ejecutivos. Thomas Vinterberg será el director de los ocho episodios que componen la temporada 1 de Kennedy