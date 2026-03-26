De qué trata Algo terrible está a punto de suceder, la nueva serie de los creadores de Stranger Things en Netflix

De qué trata Algo terrible va a suceder, la nueva serie de terror de Netflix.

Algo terrible está a punto de suceder, la nueva serie de terror de los hermanos Matt y Ross Duffer -creadores de Stranger Things- ya se estrenó en Netflix. Los detalles sobre la ficción protagonizada por Camila Morrone, Adam DiMarco y Jennifer Jason Leigh que ya está dando que hablar.

La serie sigue los pasos de Rachel, el personaje interpretado por Morrone, que, durante la semana previa a su boda con Nicky, al que encama DiMarco, comienza a tener el presentimiento de que todo podría acabar en tragedia. Sin embargo, como apunta su creadora Haley Z. Boston, quien escribió uno de los episodios de El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, la ficción no es de terror a medias, sino que está marcada por una constante atmósfera inquietante. "Me encanta el terror. Es algo natural para mí, la manera en que proceso mis propias emociones, sentimientos y mi manera de entender el mundo". explicó Boston en el evento Tudum de Netflix.

"Creo que el terror te permite explorar emociones prohibidas y tomar todos esos miedos para darles algo de fuerza. Me encanta explorar a los personajes, algo que creo que a veces falta en el género de terror. Mi enfoque natural parte del carácter, los diálogos y el humor, y luego lo combino con un horror perturbador... es como decir: Quiero sentirme inquieta, quiero asustarme", sumó Boston.

"Cuando era niña, mi madre me decía: 'Solo tienes que asegurarte de no casarte con la persona equivocada", confesó la guionista. Y de ahí parte la idea central de Algo terrible está a punto de suceder, la nueva serie producida por los Duffer que ya está dando que hablar en las redes sociales.

El elenco de Algo terrible está a punto de suceder

Algo terrible está a punto de suceder cuenta también en su reparto con Ted Levine (El Silencio de los Inocentes), Gus Birney (Black Rabbit), Jeff Wilbusch (The Calling), Karla Crome (Carnival Row), Sawyer Fraser (El club de las canguro) y Zlatko Buric (Superman). Los hermanos Duffer, Hilary Leavitt (Stranger Things) y Andrea Sperling (Transparent) son los productores ejecutivos de la serie, junto a la nominada al Emmy Weronika Tofilska, quien dirige cuatro de sus episodios. Por otra parte, Axelle Carolyn (La maldición de Hillhouse) y Lisa Brühlmann (Killing Eve) también son directoras