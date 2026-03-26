Dura dos horas: la historia de superación basada en hechos reales que desembarcó en Netflix

Basada en la vida del legendario boxeador estadounidense George Foreman

Netflix sumó una de las películas de drama biográfica más aclamadas de los últimos tiempos y que arrasa en el ranking de los más vistos: El gran George Foreman.

Basada en la vida del legendario boxeador estadounidense George Foreman, centrándose en su ascenso deportivo, su crisis personal y su inesperado regreso al ring, la producción propone un recorrido clásico por la historia de superación de una de las figuras más singulares del deporte mundial.

Dirigida por George Tillman Jr. El gran George Foreman suma 6,7 puntos sobre 10 en la plataforma IMDb, mientras que tres son las nominaciones que acumuló desde su estreno: mejor película inspiradora y dos por actuaciones más inspiradoras.

¿De qué se trata El gran George Foreman?

La trama de El gran George Foreman comienza con la infancia de Foreman en un contexto de pobreza en Houston, donde su carácter impulsivo y su dificultad para adaptarse a las normas lo llevan a tener problemas. Es en ese escenario donde encuentra en el boxeo una vía de escape. Bajo la guía de su entrenador, logra encauzar esa agresividad y, en poco tiempo, alcanza el éxito: primero con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1968 y luego como campeón mundial de los pesos pesados tras derrotar a Joe Frazier en 1973.

Sin embargo, la película no se limita a narrar el triunfo deportivo. Uno de sus ejes centrales es la caída, marcada por la derrota frente a Muhammad Ali en una de las peleas más icónicas de la historia. A partir de ese momento, el relato muestra el desgaste físico y emocional de Foreman, que termina alejándose del deporte tras una profunda crisis personal.

Más allá de su recorrido por el boxeo, el film busca retratar a un personaje complejo, atravesado por contradicciones: de joven conflictivo a campeón mundial, de estrella caída a líder religioso, y finalmente de regreso triunfal en un deporte que parecía haber dejado atrás.

Ficha técnica de El gran George Foreman