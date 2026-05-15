Trump presume de sus logros comerciales mientras China expresa su preocupación por Irán y Taiwán

El presidente estadounidense Trump visita China

El ​presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició el viernes sus últimas conversaciones con Xi Jinping haciendo alarde de logros comerciales que apenas suscitaron el entusiasmo de los mercados, mientras que Pekín advirtió a Washington sobre la mala gestión del tema de Taiwán y afirmó que la guerra con Irán ‌nunca debería haber comenzado.

Trump está realizando la primera visita de un ‌presidente estadounidense a China, el principal competidor estratégico y económico de Estados Unidos, desde la última que realizó en 2017, y ha estado buscando resultados tangibles para reforzar sus deteriorados índices de popularidad de cara a las cruciales elecciones de mitad de mandato.

"Hemos cerrado unos acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países", dijo Trump, sentado junto a Xi en una silla roja decorativa en el complejo amurallado de Zhongnanhai, un antiguo jardín imperial que alberga las oficinas de los líderes chinos.

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Antes, habían charlado y dado un paseo al aire libre, y Trump había comentado lo bonitas que eran las rosas, a lo que Xi respondió prometiéndole enviarle semillas de esas flores.

Mientras los líderes se reunían para tomar el té y almorzar, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China emitió un comunicado contundente en el que expresaba su frustración ​por la guerra de Irán.

"Este conflicto, que nunca ⁠debería haber ocurrido, no tiene razón para continuar", dijo el ministerio, y añadió que China apoyaba los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz en una ‌guerra que había afectado gravemente al suministro energético y a la economía mundial.

En Zhongnanhai, Trump dijo que los líderes habían hablado ⁠sobre Irán y que sus opiniones eran "muy similares", aunque Xi no hizo comentarios al respecto.

Se esperaba ⁠que Trump instara a China a convencer a Irán de que llegara a un acuerdo con Washington para poner fin a una guerra que ha disparado los precios y le ha dejado políticamente en una posición vulnerable en su país.

Sin embargo, los analistas dudan de que Xi esté dispuesto a presionar con dureza a Teherán ⁠o a poner fin al apoyo a su ejército, dado el valor que Irán tiene para Pekín como contrapeso estratégico a EE. UU.

Un breve ​resumen estadounidense de las conversaciones del jueves destacó lo que la Casa Blanca denominó el deseo compartido de los ‌líderes de reabrir el estrecho de Ormuz, frente a las costas de Irán, ‌y el aparente interés de Xi en las compras de petróleo estadounidense para reducir la dependencia de China del suministro de Oriente Medio.

En circunstancias ⁠normales, una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado transita por el estrecho.

CAEN LAS ACCIONES DE BOEING POR UN ACUERDO DECEPCIONANTE

Funcionarios estadounidenses afirmaron que también habían acordado la venta de productos agrícolas, carne de vacuno y energía a China, con avances en el establecimiento de mecanismos para gestionar el comercio futuro, y que ambas partes esperaban identificar 30.000 millones de dólares en productos no sensibles.

Sin embargo, se dieron pocos detalles sobre los acuerdos y no hubo indicios de un avance ​en la venta a China ‌de los chips avanzados de IA H200 de Nvidia , a pesar de la espectacular incorporación de última hora del director ejecutivo Jensen Huang al viaje.

Trump dijo a Fox News que China había acordado encargar 200 aviones Boeing , su primera compra de aviones comerciales de fabricación estadounidense en casi una década, pero esa cifra estaba muy por debajo de los aproximadamente 500 que esperaban los mercados, y las acciones de Boeing cayeron más de un 4%.

"Para el mercado, la cumbre puede resultar estratégicamente tranquilizadora, aunque decepcionante en cuanto al fondo", dijo Chim Lee, analista para China ⁠de la Economist Intelligence Unit.

El principal logro de la cumbre podría ser el mantenimiento de la frágil tregua comercial alcanzada cuando los líderes se reunieron por última vez en octubre, cuando Trump suspendió los aranceles de tres dígitos sobre los productos chinos y Xi desistió de cortar el suministro de tierras raras vitales.

El representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, que acompañaba a Trump, dijo el viernes a Bloomberg TV que aún no se había decidido si se prorrogaría la tregua más allá de su vencimiento a lo largo de este año.

SEVERA ADVERTENCIA SOBRE TAIWÁN

Los comentarios de Xi a Trump de que un mal manejo de Taiwán, la isla gobernada democráticamente que Pekín reclama como suya, podría conducir a un conflicto, supusieron una advertencia contundente, si no sin precedentes, durante una cumbre que, por lo demás, parecía amistosa y relajada.

Taiwán, situada a solo 80 kilómetros de la costa ‌china, ha sido durante mucho tiempo un punto conflictivo en las relaciones entre Estados Unidos y China, mientras Pekín se niega a descartar el uso de la fuerza militar para hacerse con el control de la isla y Estados Unidos está obligado por ley a proporcionar a Taipéi los medios para defenderse.

"La política de Estados Unidos sobre la cuestión de Taiwán no ha cambiado a día de hoy", dijo a NBC News el secretario de Estado Marco Rubio, que también viaja con Trump, y añadió que los chinos "siempre sacan el tema... nosotros siempre dejamos clara nuestra posición y seguimos adelante".

El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, agradeció el viernes a Estados Unidos por ‌expresar repetidamente su apoyo.

La relación entre China y Estados Unidos es la más importante del mundo, dijo Xi en la fastuosa cena de Estado del jueves, y añadió: "Debemos hacer que funcione y no estropearla nunca".

JIMMY LAI, CRÍTICO DE CHINA ENCARCELADO

Rubio dijo que Trump había planteado a Xi el tema del crítico más acérrimo de China en Hong Kong, el magnate de ‌los medios Jimmy Lai, condenado en febrero ⁠a 20 años de cárcel, en el mayor caso de seguridad nacional del centro financiero asiático.

"El presidente siempre saca a colación ese caso y un par más, y obviamente esperamos obtener una respuesta positiva al respecto", dijo Rubio a NBC News.

"Estaríamos abiertos a cualquier ​acuerdo que les conviniera, siempre y cuando se le conceda la libertad", dijo sobre Lai, quien ha negado todos los cargos en su contra.

Los asuntos de Hong Kong son una cuestión interna de China, según ha dicho anteriormente el Ministerio de Asuntos Exteriores al preguntársele sobre Lai.

Con información de Reuters