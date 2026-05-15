Xi ofrece a Trump una visita al jardín secreto situado en el corazón del Gobierno chino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina junto al presidente chino, Xi Jinping, mientras se marcha tras una visita al jardín Zhongnanhai en Pekín, China

​Tras las conversaciones sobre comercio, Taiwán e Irán, el presidente chino, Xi Jinping, ‌mostró los árboles centenarios ‌del recinto amurallado de Zhongnanhai, en Pekín, donde paseó junto al presidente estadounidense, Donald Trump, en las últimas horas de su cumbre.

El recinto, un antiguo jardín imperial que ahora alberga las oficinas del Partido Comunista gobernante ​y del Consejo ⁠de Estado, o gabinete de China, ‌se encuentra junto al famoso monumento ⁠de la capital, la Ciudad ⁠Prohibida, y cerca de la plaza de Tiananmén.

Un micrófono abierto captó los comentarios de los líderes, ⁠en los que Trump expresó su ​sorpresa al saber que algunos ‌de los árboles tenían mil ‌años.

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"Déjeme decirle que todos los árboles de ⁠este lado tienen más de 200 o 300 años", dijo Xi a través de un intérprete, mientras señalaba algunos troncos imponentes. "Por ​allí ‌hay algunos que tienen más de 400 años".

Trump respondió: "¿Viven tanto tiempo?".

Xi añadió: "También hay árboles de mil años en otros lugares".

Trump preguntó a Xi si también se ⁠recibía a otros líderes extranjeros en el recinto.

"Muy raramente", respondió Xi. "Al principio, no solíamos celebrar actos diplomáticos aquí. Incluso después de que empezáramos a hacerlo, sigue siendo extremadamente raro. Por ejemplo, Putin ha estado aquí".

A continuación, invitó a Trump ‌a tocar un árbol de 280 años.

"Bien. Me gusta", respondió Trump.

El momento ofreció una visión poco habitual de las interacciones informales entre jefes de Estado.

En septiembre, un micrófono abierto captó a ‌Xi y al presidente ruso Vladimir Putin hablando sobre trasplantes de órganos y la posibilidad de que ‌los seres ⁠humanos pudieran vivir hasta los 150 años, mientras caminaban hacia la plaza ​de Tiananmén para ver el desfile militar de Pekín.

Con información de Reuters