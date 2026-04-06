Eduardo Hecker, expresidente del Banco Nación: "El crédito para Sharif Menem es desproporcionado"

La semana pasada se conoció que distintos funcionarios del gobierno de Javier Milei accedieron a créditos hipotecarios millonarios del Banco Nación (BNA). A varios de los beneficiarios, entre los que se encuentra el director de la secretaría privada en Diputados, Sharif Menem, les habrían concedido montos que no corresponderían con sus ingresos o capacidad de pago, según información recopilada a partir de registros públicos del Banco Central que figura en la denuncia penal presentada por la diputada nacional Mónica Frade. "Llama la atención por lo desproporcionado del monto y por la edad del beneficiario", sostuvo el expresidente del Banco Nación Eduardo Hecker en diálogo con El Destape 1070.

Este lunes, el juez federal Daniel Rafecas inició la primera investigación penal. La denuncia fue sorteada en los tribunales de Comodoro Py y pone en el centro del debate la transparencia de estos préstamos luego de que se difundiera una lista con los beneficiarios vinculados al oficialismo nacional Eduardo Hecker

En este contexto, el expresidente del Banco Nación cuestionó a la institución bancaria y a quienes se habrían beneficiado de los créditos. "Esto incomodó al Gobierno", sostuvo el economista en diálogo con El Destape Radio AM 1070.

Quiénes son los funcionarios que accedieron a los créditos del Banco Nación

Entre los funcionarios señalados aparecen nombres como Felipe Núñez, director del BICE y asesor de Luis Caputo, con una deuda de $ 373 millones; Federico Furiase, secretario de Finanzas, con $ 367 millones; y Pedro Inchauspe, director del Banco Central, con un préstamo de $ 510 millones.

Además, la nómina incluye a Juan Pablo Carreira, responsable de la Oficina de Respuesta Oficial, el diputado Santiago Santurio, el director de la secretaría privada en Diputados, Sharif Menem, y el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero.

También figuran Emiliano José Mongilardi, director de YPF, y los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, todos con créditos activos otorgados por la entidad estatal. "Me llamó la atención cuando la ministra (Sandra) Pettovello hizo renunciar a su jefe de gabinete que era uno de los que había accedido a uno de los créditos hipotecarios con montos más altos", consideró Hecker.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Sharif Menem, sobrino de Martín y Lule, quien a sus 24 años accedió a un crédito por $ 357 millones siendo que su primer trabajo en blanco data de 2024. Para el ex titular del BNA suena "desproporcionada" la edad y el monto otorgado en el crédito.

"Deberían de conocerse las razones que tuvo el BNA para otorgarle el crédito", ya que "llama la atención por lo desproporcionado del monto y por la edad del beneficiario". En este sentido, el economista expresó que el gobierno nacional "construyó una nueva casta de ellos mismos".

En referencia a su gestión, destacó que "no había ninguna ventanilla especial para funcionarios". Esta causa ya generó repercusiones políticas internas, ya que la ministra Pettovello desplazó a Leandro Massaccesi, quien aparecía en la lista de beneficiarios. Aunque desde el Gobierno intentaron desvincular esta salida de la controversia por el crédito.