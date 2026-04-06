Una figura de Telefé destrozó a Mariana Brey.

Viviana Colmenero, la primera mujer en ganar Gran Hermano, tomó gran notoriedad en los medios en estas últimas horas luego de su cruce con Marcela Tauro en Infama. En él, la mediática criticó el gobierno de Javier Milei y le dijo a su interlocutora que "vote bien", algo que generó un conflicto muy marcado.

Es por ello que varios ciclos decidieron contactarse con Colmenero, incluyendo Ángel Responde (Bondi), el que Ángel de Brito conduce. La triunfadora del reality en su edición de 2002-03 volvió a referirse a la gestión de turno, aunque fue abordada por Mariana Brey, dando lugar a un nuevo debate acalorado.

¿Qué pasó entre Mariana Brey y Viviana Colmenero?

"Si se votó este gobierno porque la gente quería un cambio, me parece perfecto. Ahora, el cambio era bajar la inflación y erradicar la corrupción. Esas dos cosas no están sucediendo, no se están modificando", expuso Colmenero. "¿En qué no se están modificando?", la cuestionó Brey. "Están aflorando un montón de temas de corrupción y de privilegios. No puede ser que apenas asumió Javier Milei le cortaron los créditos de la ANSES a los jubilados y ahora nos enteramos que hay créditos de privilegio para funcionarios del gobierno que son 400.000 dólares", explicó.

Viviana Colmenero destrozó a Brey.

"¿Eso está confirmado lo que decís?", la interrumpió otra vez la panelista. "Sí, por supuesto que está confirmado. Los propios funcionarios que asumieron ese crédito lo dicen. No es un delito, pero 400.000 dólares... te comprás dos casas con 400.000 dólares, ¿tanto respaldo y poder adquisitivo tenés para sostener un crédito así? Si yo voy a pedir un crédito así al banco, no me lo dan", deslizó.

"Pero si no hay delito, no hay corrupción, el resto es ético. Obviamente podemos no estar de acuerdo, porque yo tampoco estoy de acuerdo con los privilegios, ni con que ningún funcionario suba a su familia a ningún avión, ni que ningún presidente (en alusión a Cristina) se haga enviar diarios y que los tengamos que pagar todos. En esos privilegios nunca voy a estar de acuerdo", apuntó Brey. "Lo de los diarios dicen que no es cierto, ya está desmentido eso", la corrigió la exparticipante. "Mirá, ¿quién lo desmintió?", inquiso irónica la periodista. "¿Vos tenés información de que fue cierto?", lanzó Colmenero, descolocando a la mujer en el estudio.

"¿Vos tenés información de que no es?", se quiso defender, aunque fue estéril y Colmenero cerró: "Unís todos los temas. Yo me rijo en el aquí y en el ahora. Este gobierno vino, dijo que iba a bajar la inflación y que iba a erradicar la corrupción. Ninguna de las dos cosas están sucediendo".