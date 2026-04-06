El duro cruce en vivo entre una figura de Telefé y otra de América: "No sabés votar"

El durísimo cruce político entre una figura de América y otra de Telefe.

El ingreso de Tamara Paganini, subcampeona de la primera edición de Gran Hermano, a la presente edición del certamen generó una gran repercusión. También supuso toda una revolución en la casa, al ser (junto a Eduardo Carrera, Emanuel Di Gioia y Solange Abraham) una excompetidora que ya vivió la experiencia de estar expuesta al encierro con cámaras prendidas las 24 horas, gozando de gran reconomiento entre los conocedores del juego.

Debido a esto, en muchos medios buscaron a otros ex-hermanitos con la intención de que den su opinión sobre la flamante incorporación. Uno de ellos fue Infama, que entrevistó a la primera mujer que ganó el reality: Viviana Colmenero. En determinado momento de la nota, esta le lanzó un dardo a Marcela Tauro, dejando entrever una picante rencilla política entre ambas.

Marcela Tauro y Viviana Colmenero tuvieron un picante cruce en vivo.

¿Qué pasó entre Marcela Tauro y Viviana Colmenero en Infama?

En determinado momento, cuando Javier Milei entró en discusión, Marcela Tauro lanzó: "De política no, por favor, porque la gente se nos va". Lejos de achicarse, Viviana le respondió: "Che Marce, vos que no sabés votar, no tenés que hablar de política. Lo dijiste en un stream". "No, no lo dije. Trabajo en el medio y me banco sola hace 80 años ya, es un país en que siempre lamentablemente votamos todos mal. No yo, vos también, los candidatos son un desastre, todos me demostraron lo mismo", replicó.

"Vos votaste mal, la próxima vez votá bien por favor, porque sino después lo tenemos que padecer todos", le señaló aspera la mediática. "A mí me gustaría tener un país brillante, que todo funcionaria, que todos tuvieran laburo y un sueldo digno. Pero no es lo que está pasando ni ahora, ni cuando yo era chica. Vi pasar tantos y todos lo mismo", le indicó.

Tras ello, reiteró: "Pero por eso, votá bien. No es todo lo mismo. Votá bien porfi, te lo ruego". "Y vos también votá bien. ¿Qué es votar bien? ¿Vos sos candidata? ¿Vos hacés política?", cuestionó la panelista. "Milito para el bien Marce, no para la gente del mal, que pide créditos millonarios y a los jubilados le cortaron los créditos del Anses", retrucó la ex jugadora de Gran Hermano.