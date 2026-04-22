Con 19 años, el nadador Mauricio Arias conquistó el país y va hacia el salto internacional en Rusia

Con apenas 19 años, Mauricio Arias elevó el deporte formoseño a lo más alto y se consagró campeón del circuito Open Water Argentina (OWA), el principal calendario nacional de aguas abiertas que además de sellar su clasificación al X-Waters, una de las competencias internacionales más exigentes, que se disputará en Rusia.

A lo largo de la presente temporada, el nadador del Club Natalú mantuvo un nivel de competencia excepcional y logró dominar el circuito nacional mediante victorias estratégicas y podios en diversos puntos del país. Su desempeño en escenarios tan exigentes como Balcarce, Goya y los ríos Paraná y Uruguay no solo ratificó su regularidad, sino que lo posicionó como un protagonista indiscutido y uno de los exponentes más sólidos de la disciplina en la actualidad.

Más allá de la velocidad, Arias logró marcar la diferencia gracias a su notable capacidad para interpretar el entorno y adaptarse a las condiciones cambiantes de las aguas abiertas. Esta disciplina demanda una combinación precisa de lectura táctica y resistencia, tanto física como mental; fortalezas que el joven formoseño supo capitalizar para construir una ventaja competitiva y consolidar su lugar entre la élite de los nadadores de fondo.

Resistencia, técnica y constancia

El éxito de Mauricio Arias en las aguas abiertas es el resultado de un proceso de años marcado por la constancia en entrenamientos que combinan río, pileta y preparación física. En este recorrido, el respaldo del Estado provincial fue fundamental al facilitar el acceso a infraestructura clave, como la piscina, lo que permitió al nadador optimizar su técnica y mejorar sus tiempos de cara al alto rendimiento.

Este esfuerzo individual, potenciado por el acompañamiento de sus entrenadores y su entorno familiar, logró llevar al deportista formoseño a consolidarse como un referente nacional tras revalidar su título en el circuito OWA. Además de ser un ejemplo de esfuerzo y dedicación.

El próximo gran horizonte para Arias es el circuito internacional X-Waters, que se desarrollará en julio de 2026 y le exigirá cruzar el río más grande de Europa en condiciones extremas. Sin embargo, el desafío trasciende lo deportivo, ya que el atleta debe sortear barreras económicas significativas para costear el viaje y la estadía en Rusia.

Con la convicción que caracteriza su trayectoria, Mauricio busca ahora dar el salto a la elite mundial, lo que demostró que la perseverancia y el trabajo sostenido pueden convertir los sueños en metas alcanzables, además de llevar la bandera de Formosa a los escenarios más exigentes del planeta.