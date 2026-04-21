Noruega se une a Polonia en su negativa a acoger a nadadores rusos y bielorrusos

Imagen de archivo del equipo ruso de natación sincronizada saltando al agua para comenzar su rutina en los Juegos Olímpicos de Pekín, China.

La ​Federación Noruega de Natación no organizará campeonatos internacionales mientras World Aquatics (WA) ‌permita competir a ‌los deportistas de Rusia y Bielorrusia, según declaró a Reuters el presidente del organismo rector del país, Cato Bratbakk.

La decisión marca una profundización de la división dentro de la comunidad internacional ​de la natación ⁠después de que la WA levantara ‌las restricciones de neutralidad la ⁠semana pasada.

"Nuestra postura es ⁠clara. No organizaremos ningún campeonato mientras los competidores rusos y bielorrusos, tanto en categoría ⁠sénior como júnior, tengan pleno ​acceso, derechos de participación y ‌se les permita utilizar ‌sus banderas y himnos nacionales", declaró ⁠Bratbakk el martes.

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Desde el 14 de abril, se permite a los atletas rusos y bielorrusos competir en eventos ​de ‌la WA con sus respectivos uniformes, banderas e himnos. El organismo rector mundial añadió que Rusia y Bielorrusia recuperarían todos sus derechos ⁠de membresía.

Los competidores de Rusia y Bielorrusia fueron excluidos de los eventos deportivos internacionales tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, que se lanzó en parte desde territorio bielorruso.

Noruega ‌busca ahora un boicot regional más amplio de las funciones de anfitrión. La medida sigue a una postura similar adoptada por Polonia el viernes.

"Tenemos previsto reunirnos con nuestros ‌colegas nórdicos la próxima semana, donde esperamos que nuestra postura genere un impulso en ‌contra de ⁠la decisión tomada por World Aquatics", dijo Bratbakk.

La WA no ​respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

(Reporte adicional de Anna Wlodarczak-Semczuk en Varsovia; editado en español por Carlos Serrano)