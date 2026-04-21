Pulisic dice que selección de EEUU es la más fuerte en la que ha estado, de cara al Mundial

Imagen de archivo del futbolista estadounidense del AC MIlan Christian Pulisi durante un partido contra el Napoli por la Serie A en el estadio Diego Armando Maradona, Nápoles, Italia.

El delantero del AC Milan Christian Pulisic afirmó que la actual selección de Estados Unidos es la más ‌fuerte de la que ha ‌formado parte, al que tiempo que indicó que la calidad y la profundidad de la plantilla deberían dar a sus compatriotas muchos motivos para el optimismo de cara al Mundial de 2026, que se disputará en su propio país.

Pulisic, desde hace tiempo el rostro del fútbol estadounidense, dijo que el equipo se encuentra en un buen momento, ahora ​que empieza a crecer ⁠el interés por un torneo que se disputará en Estados Unidos, ‌Canadá y México.

"Creo que se podría decir que sí", ⁠respondió Pulisic a Reuters cuando se le ⁠preguntó si esta era la mejor selección de Estados Unidos de la que ha formado parte. "Si nos fijamos en los jugadores que compiten al ⁠más alto nivel y lo están haciendo muy bien en sus ​clubes, creo que sin duda se cuenta con ‌una plantilla muy, muy fuerte y ‌con profundidad".

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"Hay muchos jugadores que pueden jugar en cualquier posición. Es ⁠un equipo muy fuerte", señaló.

Pulisic y el seleccionador Mauricio Pochettino liderarán una plantilla en la que se espera que figuren los delanteros Folarin Balogun y Tim Weah, los centrocampistas Weston McKennie y Tyler Adams, ​los defensas Tim ‌Ream y Chris Richards, y los arqueros Matt Freese y Matt Turner.

Para Pulisic, que habló con Reuters en el marco de una colaboración con la marca de desodorantes Degree, la oportunidad de jugar un Mundial en Estados Unidos añade un ⁠plus de motivación al mayor evento de este deporte.

"Un Mundial ya es motivación suficiente en sí mismo, y que se celebre en Estados Unidos, con mi familia y mis amigos más cercanos allí, es lo máximo que se puede pedir", indicó.

El jugador de 27 años dijo que espera que los aficionados estadounidenses puedan dar un gran impulso al equipo cuando comience el torneo. ‌Estados Unidos se enfrentará a Paraguay el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

"Sé que el ambiente en los estadios va a ser fantástico", dijo. "Queremos aprovechar todo lo que podamos, tomar esa motivación y esforzarnos para que el pueblo estadounidense se sienta orgulloso".

Pulisic, que lleva representando ‌a Estados Unidos desde su adolescencia, dijo que vestir la camiseta de la selección nacional sigue teniendo un profundo significado.

"Representar a Estados Unidos y poder llevar ‌ese escudo no ⁠es algo que me tome a la ligera", comentó. "Es algo que llevo haciendo desde que tenía 17 años (...) Estoy ​muy orgulloso de ser estadounidense y agradecido por todo lo que este país me ha dado. Solo quiero devolverle todo eso y, con suerte, hacer que algunas personas se sientan orgullosas".

(Editado en español por Carlos Serrano)