Nuevos testimonios aumentan presión sobre Starmer por elección de Mandelson como embajador en EEUU

Imagen de archivo del primer ministro británico, Keir Starmer, saliendo del número 10 de Downing Street, en Londres, Reino Unido.

Por Elizabeth Piper, Sarah Young ​y Sam Tabahriti

LONDRES, 21 abr (Reuters) - Un antiguo alto cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo el martes que sufrió "una presión constante" por parte de ‌la oficina del primer ministro ‌Keir Starmer para acelerar el nombramiento de su candidato como embajador en Estados Unidos, agravando una polémica que pone en aprietos al líder británico.

Una guerra de palabras sobre quién debe asumir en última instancia la culpa por nombrar al veterano laborista Peter Mandelson para el cargo diplomático más alto de Reino Unido, a pesar de su historial y sus conocidos vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense ​Jeffrey Epstein, ha aumentado ⁠la presión sobre Starmer, con llamados incluidos a su dimisión.

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Starmer ha afirmado ‌que se "equivocó" al nombrar a Mandelson para el cargo y expresó ⁠su pesar, pero el lunes culpó de ⁠forma rotunda a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores por no haberle informado de que un organismo de control de seguridad había desaconsejado el nombramiento.

El martes le ⁠tocó el turno de presentar su defensa a Olly Robbins, el ​exalto cargo de Exteriores que fue destituido el jueves por ‌la noche después de que Starmer y ‌su canciller, Yvette Cooper, dijeran que habían perdido la confianza en él.

Aunque ⁠gran parte de lo que dijo respalda la versión de Starmer de que le comunicaron que Mandelson obtuvo la autorización para el cargo, Robbins habló de la presión para acelerar el proceso y de que el nombramiento se había ​tratado prácticamente como ‌un hecho consumado.

"Me encontré con una situación en la que ya existía una expectativa muy, muy fuerte (...) de que él tenía que ocupar el cargo y estar en Estados Unidos lo antes posible", declaró Robbins, en ocasiones visiblemente alterado, ante una comisión parlamentaria.

"Creo que, sinceramente, a ⁠lo largo de enero (de 2025), mi oficina, la oficina del ministro de Relaciones Exteriores, estuvo sometida a una presión constante", afirmó Robbins, quien en un momento dado se describió a sí mismo como un "chivo expiatorio".

"Había un ambiente de persecución constante", afirmó, refiriéndose a las "frecuentes llamadas telefónicas" procedentes de la oficina privada de Starmer.

El portavoz de Starmer rechazó las acusaciones de Robbins y dijo a los medios que "yo distinguiría entre la idea ‌de presión y el hecho de mantenerse informado sobre el proceso y el avance del nombramiento".

Es probable que el relato de Robbins aumente la presión sobre Starmer, quien, tras haber conseguido la mayoría más holgada de la historia moderna para el Partido Laborista en las elecciones nacionales de 2024, se enfrenta a nuevas peticiones de dimisión ‌por un escándalo que se prolonga desde hace meses.

Los diputados laboristas afirmaron que no esperan una maniobra inmediata para destituir a Starmer, sobre todo por la cercanía de las elecciones ‌locales en Inglaterra ⁠y las votaciones regionales en Gales y Escocia del 7 de mayo.

Sin embargo, los comentarios de Robbins no servirán para disipar ​las preocupaciones sobre lo que algunos en el partido de Starmer califican de mentalidad de búnker y falta de perspicacia política.

Con información de Reuters