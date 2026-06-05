Portero Mosquera confía en tener a "Coco" Carrasquilla con Panamá en primer partido del Mundial

El ​portero de la selección de Panamá, Orlando Mosquera, se mostró el viernes confiado en que Adalberto "Coco" Carrasquilla ‌se recuperará completamente de ‌su lesión y estará con ellos en el primer partido de la Copa del Mundo.

Carrasquilla fue convocado al Mundial por el director técnico Thomas Christiansen a pesar de la lesión que sufrió en la pierna izquierda en la final del torneo Clausura de México ​que su club, ⁠Pumas UNAM, perdió ante Cruz Azul.

"'Coco' ha mejorado mucho ‌desde la última semana, creo que lo ⁠tendremos para el primer partido ⁠porque ha evolucionado bastante bien", dijo Mosquera en conferencia de prensa previa al partido ante Bosnia y Herzegovina.

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La selección ⁠centroamericana cerrará el sábado su preparación para el ​Mundial con un partido ante Bosnia y ‌Herzegovina en el estadio Energizer ‌Park de St. Louis, Missouri, en Estados Unidos.

"Para ⁠nosotros nos viene bien, ya que es un equipo europeo, no tiene la misma intensidad que Croacia pero nos vendrá bien de cara a lo que ​queremos hacer ‌contra Croacia, Ghana e Inglaterra. Siempre vamos paso a paso, venimos trabajando el mismo esquema, intentando mejorarlo cada partido, los rivales te van a exigir y te van a hacer equivocarte, ⁠pero todo lo venimos trabajando de cara al primer partido del Mundial", señaló Mosquera.

En su primer partido del Mundial, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, Panamá jugará ante Ghana el 17 de junio en Toronto, donde también enfrentará a Croacia el 23 de junio en el ‌Grupo L. Cerrará la primera fase contra Inglaterra el 27 de junio en Nueva York.

"Sabemos que los países que vamos a enfrentar son de muy buen nivel y veremos en dónde podemos hacerles daño, de ahí parte nuestro ‌esquema táctico, dependiendo del rival que tenemos enfrente, pero no dejaremos de intentar jugar como siempre lo hemos venido haciendo. ‌La clave siempre ⁠va a ser el trabajo y el sacrificio que pongamos dentro del campo, ningún partido ​ni selección va a ser fácil", apuntó el portero de 31 años que juega en el Al-Fayha de Arabia Saudita.

Con información de Reuters