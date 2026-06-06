Las mejores fotos de la despedida del Indio Solari en Plaza de Mayo

Kaloian Santos Cabrera

Miles de personas se concentraron este viernes en Plaza de Mayo para despedir a Carlos "el Indio" Solari, histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota que falleció este viernes a los 77 años.

Banderas ricoteras, remeras con imágenes del músico, bengalas, cánticos y una multitud que colmó el centro porteño marcaron una jornada cargada de emoción, en la que los seguidores del cantante transformaron la plaza en una nueva "misa ricotera" para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes del rock argentino.

La convocatoria comenzó a organizarse apenas se confirmó el fallecimiento del artista en su casa de Parque Leloir, partido de Ituzaingó. Durante toda la tarde, distintos grupos de fanáticos llegaron desde distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires para participar de una despedida espontánea que rápidamente ganó masividad. La muerte del Indio generó una fuerte conmoción en el mundo de la música y en variadas generaciones de seguidores que acompañaron su trayectoria desde los años de Patricio Rey hasta su etapa final al frente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Las imágenes de la jornada mostraron una Plaza de Mayo cubierta por banderas con la clásica iconografía ricotera, carteles con fragmentos de canciones y miles de personas cantando algunos de los temas más emblemáticos del repertorio del músico. Entre aplausos, abrazos y lágrimas, la despedida popular volvió a reflejar la dimensión del fenómeno artístico que fueron Los Redondos, quienes trascendieron el rock y que, incluso después de su muerte, mantendrán intacta una capacidad de convocatoria pocas veces visto en el mundo.

Las mejores fotos de la despedida al Indio Solari en Plaza de Mayo, desde el lente de Kaloian Santos Cabrera

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