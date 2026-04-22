Primeras elecciones locales en Gaza en años permitirán evaluar la popularidad de Hamás

Imagen de archivo de palestinos pasando junto a una lista de candidatos electorales expuesta en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza.

Por Nidal al-Mughrabi, Ali Sawafta y ​Haseeb Elwazeer

GAZA, 22 abr (Reuters) - Los palestinos de una de las pocas ciudades de Gaza que no fueron invadidas por las fuerzas terrestres israelíes durante la guerra votarán este fin ‌de semana en unas elecciones municipales ‌en las que se presentarán algunos candidatos pro-Hamás, lo que constituirá un raro barómetro de la popularidad del grupo militante.

La votación en Deir al-Balah forma parte de las elecciones municipales de la Autoridad Palestina, que los palestinos han presentado como una muestra de unidad nacional frente al plan estadounidense para Gaza, que, según ellos, pretende afianzar su separación de Cisjordania.

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Será la primera votación de cualquier tipo en Gaza desde 2006, cuando Hamás ganó las elecciones legislativas de la Autoridad Palestina y ​posteriormente tomó el control de ⁠Gaza tras una breve guerra civil con el partido Fatah del presidente de la Autoridad ‌Palestina, Mahmud Abás, dominante en Cisjordania.

Los comicios serán los quintos de ámbito municipal ⁠en Cisjordania desde 2005. En enero, la Autoridad Palestina ⁠anunció que ampliaría dichas elecciones a Gaza "siempre que fuera posible", una medida que los analistas consideran un esfuerzo simbólico para demostrar que Gaza sigue formando parte de un futuro Estado palestino.

Para los palestinos ⁠de Deir al-Balah, incluido Adham Al-Bardini, la votación del sábado supone una oportunidad para ​la expresión política tras los ataques liderados por Hamás del 7 ‌de octubre de 2023, que desencadenaron el devastador ‌asalto de Israel a Gaza, que duró dos años.

"Por primera vez en mi vida, en ⁠20 años, voy a tener esta sensación. He oído hablar de elecciones desde que nací, pero debido a las circunstancias nunca se han celebrado", dijo Al-Bardini, de 34 años. "Estamos ansiosos por participar para poder cambiar la realidad que se nos ha impuesto".

En Deir al-Balah, grandes pancartas con los logotipos ​de las listas ‌de candidatos rivales decoran las calles. La votación se llevará a cabo en 12 centros electorales, incluidos campos abiertos y tiendas de campaña.

Fareed Taamallah, portavoz de la Comisión Electoral Central de la Autoridad Palestina, afirmó que unas 70.000 personas tienen derecho a votar en Deir al-Balah, una ciudad que, según él, fue elegida porque sufrió menos ⁠daños que el resto del territorio, en gran parte en ruinas.

Cuatro listas presentan candidatos a las elecciones, incluida una que cuenta con varios candidatos a los que residentes y analistas consideran pro-Hamas.

Hamás no ha presentado explícitamente ninguna lista ni ha respaldado a ningún candidato, alegando desacuerdos sobre un decreto que exige a los candidatos aceptar condiciones como el reconocimiento de Israel. Otras facciones también están boicoteando las elecciones, lo que significa que se espera que Fatah arrase en los ayuntamientos de las ciudades más grandes de ‌Cisjordania.

No obstante, a pesar de su boicot oficial, Hamás "podría estar apostando por ganar estas elecciones" y podría utilizar los resultados de los candidatos pro-Hamás para evaluar su popularidad, afirmó Hani Al-Masri, analista político de Cisjordania.

El portavoz de Hamás, Hazem Qassem, afirmó que el grupo respetará los resultados electorales. Fuentes del grupo comunicaron a Reuters que desplegará a la policía y a las fuerzas de seguridad para garantizar la ‌seguridad de los colegios electorales.

Hamás reafirmó su control sobre Deir al-Balah y otras zonas de un tramo de la costa de Gaza del que se retiraron las fuerzas israelíes en virtud de un alto el ‌fuego de octubre de 2025. ⁠Israel mantiene el control de más del 53% de Gaza.

Algunas encuestas de opinión muestran que Hamás sigue gozando de popularidad en Gaza y Cisjordania, a pesar ​de la devastación causada por la guerra. En Gaza, una encuesta realizada en octubre de 2025 por el Centro Palestino de Investigación Política y Encuestas reveló que el 41% de los palestinos de allí apoya a Hamás, seguido por un 29% que apoya a Fatah.

(Editado en español por Carlos Serrano)