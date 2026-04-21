Video: piden inhabilitar a Santiago Maratea por manejar sin cinturón y usando el celular

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tomó la decisión de pedir la suspensión de la licencia de conducir de Santiago Maratea tras la viralización de un video en sus redes sociales. En las imágenes se observa al influencer manejando mientras utiliza su teléfono celular y sin el cinturón de seguridad puesto, acciones que están expresamente prohibidas por la Ley Nacional de Tránsito.

El pedido de inhabilitación surge a partir de un material que el propio Maratea publicó ante su audiencia de más de tres millones de seguidores. En el video, el influencer se dirige a la cámara mientras conduce, reconociendo incluso la falta de manera irónica al decir: “Alguno seguro me va a decir Santiago no deberías subir un video mientras manejás, y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo”. Desde la ANSV señalaron que esta naturalización de conductas temerarias representa un riesgo potencial, especialmente para los jóvenes sin experiencia de manejo que consumen estos contenidos de forma masiva.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial fundamentó su solicitud en la Ley 24.449, que prohíbe el uso de dispositivos de comunicación al volante. El organismo explicó que la utilización del celular reduce considerablemente la atención y aumenta las probabilidades de sufrir siniestros viales. Además, recalcaron que el hecho de circular sin el cinturón de seguridad agrava la falta de conciencia vial, ya que se trata del principal dispositivo de seguridad pasiva destinado a proteger la vida de los ocupantes de un vehículo.

Para dimensionar la gravedad del hecho, la ANSV citó estudios realizados por su propio Observatorio Vial. Según estos relevamientos, el uso del celular es actualmente el principal factor de distracción al volante en la Argentina. Los datos oficiales muestran que esta conducta viene en aumento y alcanza hasta al 25% de los conductores en algunos corredores específicos. Asimismo, desde el organismo advirtieron que este tipo de distracciones se vinculan directamente con la ocurrencia de siniestros, siendo la principal causa probable de incidentes en autopistas.

Ante la evidencia del video, la ANSV elevó el pedido de inhabilitación de la Licencia Nacional de Conducir a la provincia de Buenos Aires, jurisdicción donde fue emitida. Esta medida busca no solo sancionar la falta administrativa, sino también enviar un mensaje de concientización sobre la responsabilidad que conlleva estar al frente de un vehículo. Las autoridades del área vial subrayaron que las conductas que reducen el tiempo de reacción no pueden ser tratadas como anécdotas o bromas en redes sociales.

A partir de esta solicitud, el trámite quedará en manos de las autoridades locales correspondientes. Para que Santiago Maratea pueda recuperar su licencia de conducir, deberá cumplir obligatoriamente con las instancias de evaluación que acrediten nuevamente su aptitud para circular por la vía pública. Estas etapas incluyen exámenes teóricos y prácticos que verifiquen si el infractor comprende los riesgos de las maniobras realizadas y respeta las normas de tránsito vigentes en todo el país.