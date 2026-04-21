Dónde ver a Viviana Canosa por TV: en qué canal y horario sale su programa

El regreso de Viviana Canosa a la TV: nuevo contrato y apuesta de El Nueve

El regreso de Viviana Canosa a la televisión abierta generó expectativa tras varias semanas de rumores. La conductora confirmó la noticia el 20 de abril a través de sus redes sociales, reactivando el interés del público por su nuevo ciclo y por los detalles de su vuelta a la pantalla chica.

El regreso de Viviana Canosa a la televisión abierta

Después de un período alejada de la TV, Viviana Canosa anunció oficialmente su retorno con un mensaje publicado en su cuenta de X (ex Twitter). Allí compartió imágenes del momento en que firmó contrato, confirmando su incorporación a El Nueve.

La vuelta de la conductora no fue un hecho aislado, sino que se enmarca en una renovación de la grilla del canal. En ese contexto, también se suman otras figuras reconocidas, lo que refuerza la apuesta por recuperar audiencia en una franja clave.

Este regreso marca un nuevo capítulo en la carrera de Canosa, quien mantiene un estilo directo y una fuerte presencia mediática, características que la posicionaron como una de las voces más reconocidas del periodismo de actualidad.

Dónde ver a Viviana Canosa por TV y a qué hora empieza su programa

El nuevo programa de Viviana Canosa se emitirá por El Nueve, uno de los canales de aire más importantes del país. Su debut está previsto para el jueves 23 de abril, dentro de la franja nocturna.

El ciclo saldrá al aire a las 23 horas, un horario estratégico para abordar temas de actualidad política y del espectáculo con mayor profundidad. Esta ubicación en la grilla busca captar a un público interesado en el análisis y la opinión al cierre del día.

La programación del canal también incluye el regreso de Fabián Doman, quien ocupará un espacio cercano en la misma franja horaria. Esta combinación de figuras apunta a consolidar una oferta competitiva en el prime time nocturno.

El contexto de su salida y su actividad fuera de la TV

El regreso de Viviana Canosa se produce tras un período de ausencia en la televisión abierta. Su alejamiento estuvo vinculado a un escándalo mediático originado por una denuncia pública que involucró a distintas figuras del espectáculo.

Este episodio tuvo repercusiones no solo en el ámbito mediático, sino también en el plano judicial, lo que derivó en su salida de la pantalla. Desde entonces, la conductora mantuvo un perfil activo, aunque fuera de los canales tradicionales.

Dónde ver a Viviana Canosa y a qué hora empieza su programa

Durante ese tiempo, continuó expresando sus opiniones a través de redes sociales y participando en espacios de streaming. Uno de los más destacados fue su programa en Carnaval, donde abordó temas políticos y de actualidad, manteniendo su estilo característico.

Qué se espera del nuevo programa de Viviana Canosa

El regreso de Viviana Canosa genera expectativas tanto en la audiencia como en el ámbito televisivo. Su nuevo ciclo promete mantener la impronta que la caracteriza, con análisis, entrevistas y una mirada crítica sobre los temas del momento.

La elección del horario nocturno sugiere un formato orientado al debate y la opinión, con contenidos que apuntan a un público adulto. Además, su presencia en la pantalla de El Nueve refuerza la estrategia del canal de apostar por figuras con trayectoria y fuerte identidad.

Con este retorno, Canosa vuelve a posicionarse en un espacio central dentro de la televisión abierta, retomando el vínculo con una audiencia que la siguió durante años en distintos formatos.