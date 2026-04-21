Viviana Canosa tuvo un duro cruce al aire con Alejandro Fantino.

Viviana Canosa y Alejandro Fantino protagonizaron un duro cruce en vivo y en directo, durante una nueva emisión de Cónclave, el programa del que ambos participan en Carnaval Stream. Todo comenzó cuando el último de los mencionados le preguntó a su colega si tenía "comprobado que hizo negocios cuando fue presidente" Javier Milei, a lo que rápidamente esta le contestó: "La estafa de Libra". "¿Pero está imputado en Libra?", cuestionó el otrora conductor de Intratables.

"El presidente, como nombre presidencial, no. Está imputado el entorno...", deslizó el presentador Mauro Federico, quien reemplazó a Fabián Doman en esta oportunidad. "¿De qué me estoy perdiendo? Ella dice que estafó y vos que no está imputado. ¿A quién le creo?", se quejó Fantino. Fue ahí cuando Canosa se hartó y le escupió todas las verdades en la cara.

Viviana Canosa le cantó las 40 a Fantino.

¿Qué le dijo Viviana Canosa a Alejandro Fantino?

"Hay un tuit fijado que, sin ese tuit fijado, no había estafa", expuso la ex C5N, quien agregó filosa: "No sirven los termos, ni de un lado ni del otro, es muy difícil hablar con un termo Ale, es muy difícil hablar con vos. El año pasado todavía estabas un poco mejor, este año te declaraste termo en el primer cónclave boludo, es muy difícil". "¿Me notás mal porque estoy termo?", inquiso Fantino. "No te noto mal, es muy difícil discutir. Para vos Andis no existió, Libra no existe, lo de Adorni es una boludez. Es una discusión de locos", recibió como respuesta.

"¿A quién le creo? ¿A Federico o a vos? ¿Estafó o no estafó?", disparó el ex Animales Sueltos. "Si estafó o no, no lo vamos a resolver ni Canosa ni Federico, lo va a resolver la Justicia", le achacó el conductor. "Pero Vivi ya lo resolvió, estafó para Vivi", se jactó Fantino. "Lo que más me jode de los termos, de cualquier lado, es que no tengan un pensamiento propio. Que justifiquen a Adorni, que justifiquen Andis, que justifiquen Libra. La verdad que no lo harían con el kirchnerismo, me jode que no puedan pensar libremente", acotó Viviana.

"Vivi, soy licenciado en filosofía, ¿vos te pensás que no puedo tener pensamiento propio? Es la ciencia que se pregunta antes que responder", se excusó Fantino. "No tiene nada que ver. Si te declarás como termo no estarías pensando libremente. Si estás buscando un corte conmigo en las redes la verdad que a mí no me sirve", concluyó la mujer.