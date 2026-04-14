Jorge Rial ubicó en vivo a Alejandro Fantino.

Carnaval encontró en Cónclave un producto más que interesante en lo que a materia política respecta, al aunar a voces del periodismo con miradas tan contrapuestas sobre la gestión de Javier Milei. Un ejemplo de esto se pudo observar en la última emisión, cuando Alejandro Fantino deslizó un comentario que inició un debate acalorado con Jorge Rial, uno de sus compañeros de estudio.

"La economía está empezando a levantar vuelo con fuerza y hoy lo acaba de decir Toto Caputo hace un rato: prepárense para lo mejor, está viniendo lo mejor", expuso el trabajador de prensa, tras lo cual el ex presentador de Intrusos se hechó a reir junto a Vivana Canosa. "Fanta, vos asumiste tu rol. Lo único que te pido... vos sos un gringo, vos caminás la calle, sabés que no es así. Vos sabés que no es así. Yo te entiendo la posición y está muy bien. Te has convertido en un termo y me parece muy bien. Ahora, no nos hagamos los boludos, no están bien las cosas", le reprochó su colega.

Alejandro Fantino defendió a Milei y fue ubicado por Rial en vivo.

"Me la banco. ¿Termo? Creo tener donde pararme, esto lo discuto", refutó Fantino. En otro segmento, en tanto, el padre de Morena y Rocío expuso: "A mí, la verdad, que me venga a dar una masterclass de periodismo Milei es lo último que aceptaría en mi vida. Un invento del periodismo, un tipo que se arrastraba para salir en los medios y vos lo sabés. Y un tipo que persigue periodistas".

A colación de esto, Fantino intentó probar su punto de vista con una extraña comparación: "Bill Gates, que es un invento de la tecnología, ¿no podría darte una clase de tecnología?". "De tecnología claro, no de periodismo", respondió Rial. "Pero es un invento de la tecnología. Si te puede dar clase un invento de la tecnología, ¿por qué no te puede dar clase un invento del periodismo?", sostuvo su interlocutor. "No, es distinto. Bill Gates inventó la tecnología, Milei no inventó la economía. Bill Gates reescribió la tecnología", se defendió Rial, tras lo cual llegó una reflexión que extrañó a todos: "Milei reescribió la economía".

"¿En dónde?", cuestionó el ex Intrusos. "La está reescribiendo", afirmó Fantino. "¿En dónde la está reescribiendo?", reiteró Rial. Pisando el acelerador, Fantino retrucó: "Va a ser Premio Nobel de Economía". Luego de un silencio, el creador de Argenzuela le habló con un semblante más serio: "Fanta, te pido por favor, cuidate boludo. De verdad. Esto queda grabado". "Claro que queda grabado. La vi con Scaloni, la vi con Milei. Va a ser Premio Nobel de Economía", aseguró.

La fake news de Rial que Fantino se comió

Para intentar tener un mayor asidero, Fantino le echó en cara a Rial: "Le dijiste que no se presente, hoy es presidente y está entre los 10 tipos más importantes del mundo". "Mirá como te comés la fake news y me extraña de vos que sos inteligente. Las seguidoras de Taylor Swift jodían diciendo que no les gustaba Milei y yo abrí un día el programa diciendo 'che, la gente de Taylor Swift dijo que no va a votar a Milei, chau retírate Milei'. Ese es el corte real", le explicó Rial.

"Ah, te lo tomo. No lo había visto completo", se sinceró Fantino, a lo cual suscribió Doman con un "está bien que lo aclare, yo me lo había comido". "¿Sabés por qué no los conocían? Porque se quedaron con los recortes de los energúmenos", concluyó Rial.