Valencia vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Liga

El juego entre Valencia y Girona se disputará el próximo sábado 25 de abril por la fecha 32 de la Liga, a partir de las 13:30 (hora Argentina) en el estadio Mestalla.

Así llegan Valencia y Girona

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

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Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Valencia se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Mallorca. Con 1 triunfo y 3 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona cayó 2 a 3 ante Betis. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 7 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Girona lo ganó por 2 a 1.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 36 puntos (9 PG - 9 PE - 14 PP), mientras que el visitante ha logrado 38 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (9 PG - 11 PE - 12 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 79 31 26 1 4 54 2 Real Madrid 73 32 23 4 5 37 3 Villarreal 61 31 19 4 8 20 12 Girona 38 32 9 11 12 -13 13 Valencia 36 32 9 9 14 -12

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga

Fecha 34: vs Atlético de Madrid: 2 de mayo - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Athletic Bilbao: 10 de mayo - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Rayo Vallecano: 14 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 34: vs Mallorca: 1 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Rayo Vallecano: 11 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Real Sociedad: 14 de mayo - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Girona, según país