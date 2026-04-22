Colapinto usará un coche de Fangio en Palermo.

Estamos a menos de una semana de que Franco Colapinto ruede por primera vez sobre un monoplaza de Fórmula 1 en territorio nacional, ya que este domingo estará presente en el barrio porteño de Palermo para su exhibición. El pilarense conducirá el mítico Lotus E20 en un circuito de aproximadamente 2 kilómetros que se armará por la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, cerca del Monumento a los Españoles.

Ahora bien, este martes se reveló que el Lotus E20 no será el único coche que conducirá el piloto argentino en su visita a la Ciudad de Buenos Aires, sino que también usará uno de los legendarios autos que condujo Juan Manuel Fangio en su paso por la F1. Se trata del Mercedes-Benz W196, con el que “El Chueco” ganó los campeonatos del mundo de 1954 y 1955, su segundo y tercer título en la máxima categoría, respectivamente.

De hecho, el coche de la escudería alemana llegó a ser reconocido en su época como el “auto perfecto”, el cual era capaz de superar la velocidad de 300 km/h, sin mencionar la importancia que tuvo en cuanto al desarrollo del deporte. Y es que Mercedes introdujo con el W196 novedades como el motor de inyección y la suspensión independiente, además de que el color le hizo ganarse a la marca el apodo de las “Flechas Plateadas” por su diseño.

Si bien no está explícito en qué momento del domingo será la aparición del Mercedes en Palermo, se sabe que Franco tendrá al menos dos salidas en distintos horarios. Por otra parte, a diferencia del Lotus E20, que será ploteado con los colores actuales de Alpine y será bastante similar al A526, aunque con un poderoso motor V8, el W196 no será modificado y saldrá a las calles porteñas con su plateado original.

Por otro lado, se espera que Franco haga un recorrido sobre un micro descapotable por la ciudad para tener contacto con sus fans antes de subirse a los F1. En cuanto al público, además del sector preferencial al que accederán quienes consiguieron sacar las entradas, también habrá varios sectores públicos para aquellos que no pudieron comprar las entradas, aunque con la diferencia de que será por orden de llegada y solamente de pie.

Así es el W196 de Fangio en la F1.

Últimos días para participar del sorteo

Hace unos días, Alpine publicó un sorteo para participar por un par de entradas a la zona preferencial de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires, con un premio que también incluye vuelos de ida y vuelta a Buenos Aires, alojamiento en hotel, un video con un mensaje personal de Franco y vales para alimentos y bebidas dentro de la exhibición. Para participar, solamente hay que completar el formulario, que aceptará respuestas hasta el martes 21 de abril a las 19:59 (hora de Argentina).