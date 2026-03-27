¿Franco Colapinto y Maia Reficco están de novios? Qué se sabe hasta el momento

El piloto argentino atraviesa una etapa clave en su carrera dentro de la Fórmula 1, con la mirada puesta en consolidarse en la categoría

Los nombres de Franco Colapinto y Maia Reficco comenzaron a resonar juntos en redes sociales, despertando la curiosidad de sus seguidores. Entre rumores, publicaciones llamativas y guiños públicos, crece la atención sobre un posible vínculo sentimental que, hasta ahora, no cuenta con confirmación oficial.

Franco Colapinto: presente deportivo y un 2026 clave en la Fórmula 1

Mientras su vida personal capta la atención, Franco Colapinto atraviesa un momento importante en su carrera profesional. El piloto oriundo de Pilar se encuentra de vacaciones tras un extenso calendario en la Fórmula 1 con la escudería Alpine, donde los resultados no terminaron de acompañar debido a las limitaciones del monoplaza. A pesar de un rendimiento discreto en términos estadísticos, el enfoque está puesto en el futuro inmediato. El 2026 marcará un hito para el piloto argentino, ya que será su primera temporada completa como titular en la máxima categoría del automovilismo. Este nuevo escenario alimenta las expectativas sobre su evolución y la posibilidad de destacarse en un entorno altamente competitivo.

En este contexto, su actividad fuera de las pistas también genera interés, especialmente cuando se vincula con figuras del mundo del espectáculo.

Maia Reficco: una carrera internacional en ascenso

Por su parte, Maia Reficco construyó una trayectoria sólida en la industria del entretenimiento a nivel internacional. Nacida en Boston en el año 2000 y con raíces argentinas, se destacó desde temprana edad por su versatilidad artística.

Su salto a la fama llegó con la serie “Kally’s Mashup”, emitida por Nickelodeon entre 2017 y 2019, donde combinó actuación y música. A partir de allí, su carrera continuó en crecimiento, alcanzando escenarios de gran relevancia como Broadway.

Con apenas 19 años, se convirtió en la actriz más joven en interpretar a Eva Perón en el musical “Evita”, y posteriormente formó parte del elenco del reboot de “Pretty Little Liars”, donde dio vida a uno de los personajes principales. En 2024, regresó al teatro con un rol protagónico en “Hadestown”, consolidando su perfil artístico.

En paralelo, también desarrolló su faceta como cantante, con lanzamientos musicales que le permitieron posicionarse dentro del pop internacional.

Con una carrera que combina actuación y música, Maia Reficco logró posicionarse en la escena internacional

Los rumores de romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco

Las especulaciones sobre un posible vínculo entre Franco Colapinto y Maia Reficco comenzaron a circular a partir de una serie de publicaciones en redes sociales. Una de las imágenes que más repercusión generó mostró a una joven utilizando uno de los cascos del piloto, con el rostro parcialmente visible. Rápidamente, usuarios identificaron a la actriz.

A esto se sumó un intercambio de comentarios que no pasó desapercibido. En una publicación, Maia dejó un mensaje que generó intriga, al que Colapinto respondió con una frase que remitía a un momento viral protagonizado por el entrenador argentino Luis Zubeldía en Brasil. El tono humorístico del diálogo fue interpretado como una señal de cercanía entre ambos.

Si bien estos indicios alimentaron las versiones de romance, ninguno de los protagonistas confirmó la relación ni realizó declaraciones públicas al respecto.

Qué se sabe hasta ahora sobre la relación

Hasta el momento, no existen confirmaciones oficiales sobre un noviazgo entre Franco Colapinto y Maia Reficco. Sin embargo, las interacciones en redes y la exposición compartida continúan generando especulaciones.

El silencio de ambas figuras contribuye a mantener el interés, en un contexto donde cada publicación es analizada por seguidores y medios. En paralelo, tanto el piloto como la actriz mantienen el foco en sus respectivas carreras, sin brindar detalles sobre su vida privada.

De esta manera, la relación se mantiene en el terreno de los rumores, sostenida por señales indirectas que, lejos de aclarar la situación, continúan alimentando la expectativa.