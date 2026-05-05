¿La serie "Euphoria" tendrá temporada 4 en HBO Max? Todo lo que se sabe

"Euphoria" lanza sus últimos episodios de la temporada 3 durante este mes. (Crédito de foto: HBO)

Desde su debut en 2019, Euphoria se ha consolidado como un crudo retrato de una generación estadounidense marcada por las adicciones, la búsqueda de identidad y los traumas emocionales. La serie, creada por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya en el papel de la vulnerable Rue Bennett, ha cautivado a la audiencia con su estética de luces de neón y una narrativa visceral.

Actualmente, la producción se encuentra en el centro de la conversación por la emisión de su tercera temporada, que retoma la historia con un salto temporal de cinco años, situando a sus protagonistas frente a los desafíos, a menudo brutales, de la vida adulta. El estreno también llega acompañado de la incógnita de cuándo podría estrenarse su cuarta temporada o si la tercera entrega ya es la temporada final de la serie.

Una cuarta temporada para "Euphoria"

Por el momento, la incertidumbre reina en los pasillos de HBO. Aunque no existe una cancelación oficial, las señales apuntan a que estamos a pocas semanas de ver el capítulo final. La propia Zendaya ha sugerido en entrevistas recientes que esta entrega trae consigo un sentido de "cierre", una idea que refuerza la percepción de que la historia de Rue ha alcanzado su clímax narrativo. Por su parte, Levinson ha declarado que escribe cada temporada como si fuera la última, priorizando la potencia del final sobre la extensión innecesaria de la trama.

Lo que se sabe de los planes internos es que no hay un desarrollo activo para una cuarta tanda de episodios. El creador ha manifestado su deseo de "terminar con fuerza", y las complicaciones logísticas no son menores. El ascenso meteórico de sus estrellas, como Sydney Sweeney y Jacob Elordi, ha hecho que coordinar las agendas de un elenco de tal calibre sea una tarea titánica. Además, la producción ha enfrentado golpes emocionales profundos tras las pérdidas de figuras clave del equipo, lo que ha dejado una marca indeleble en el espíritu del show.

Sidney Sweeney y Jacob Elordi en la temporada 3 de "Euphoria". (Crédito de foto: HBO)

Es un futuro incierto para "Euphoria"

El camino de Euphoria hasta este punto no ha sido sencillo. La serie se ha caracterizado por una distribución marcada por largas esperas y pausas prolongadas. Entre la primera y la segunda temporada mediaron casi tres años, y el hiato para ver la tercera se extendió por cuatro años debido a huelgas de guionistas y retrasos creativos. Estas demoras han alimentado el mito de una serie tan brillante como difícil de producir, dejando a los fans disfrutando de los capítulos actuales con la melancolía de quien sabe que, posiblemente, sea la última vez que se enciendan las luces para Rue Bennett.