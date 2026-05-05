Rial se pudrió de Fantino y lo cruzó en vivo por lo que todos sospechaban.

Durante la última emisión de Cónclave, por Carnaval Stream, Jorge Rial y Alejandro Fantino protagonizaron un tenso intercambio por los vínculos de este último con el presidente Javier Milei. Frente a los micrófonos, Rial arrinconó a su colega, cuestionó el accionar oficial contra la prensa y expuso los fuertes lazos entre el Fantino y la máxima autoridad nacional.

"Sos un referente del Gobierno, de alguna manera", arrancó Rial para marcar la cancha. En ese contexto, justificó sus miedos ante el clima de hostilidad que vive la Casa Rosada con los medios. "Estamos ante un Gobierno que cierra la sala de prensa, que persigue periodistas y a uno le agarra cagazo. Entonces vos decís 'che, en cuatro años más qué va a hacer'", relató.

Para intentar calmar las aguas, Fantino rechazó lo que dijo su compañero y minimizó su influencia. "Vos me sobrevalorás. No tengo la palabra del Gobierno, no represento al Gobierno, no hablo con el Gobierno", se atajó.

Sin embargo, su interlocutor desestimó esa afirmación: "No te me hagas el humilde. Sos muy piola para hacerte el humilde y para decir lo que quieren escuchar los otros. Sos un seductor nato". "Yo el otro día vi a Milei pedir un aplauso por vos, Fanta", agregó.

Rial se pudrió de Fantino y lo cruzó en vivo por lo que todos sospechaban.

De qué hablan Fantino y Milei

Frente a la presión, el invitado terminó por admitir su contacto directo con el jefe de Estado, aunque le restó todo tipo de peso político. "Me tiene afecto. ¿Qué querés que haga?", justificó. Finalmente, confesó los llamativos temas que debaten en la intimidad. "De filosofía hablo con Milei. El domingo hablé con él. ¿Sabés de qué hablamos durante 25 minutos? Hablamos de la moral de los griegos", remató.