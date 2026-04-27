La crisis ya no se puede dibujar y hasta en TN destrozaron a Javier Milei: "No hay"

La crisis ya no se puede dibujar y hasta en TN destrozaron a Javier Milei.

El brutal ajuste del Gobierno nacional exhibe sus peores y más peligrosas consecuencias. En la pantalla de TN, el reconocido meteorólogo Matías Bertolotti lanzó una durísima crítica contra los recortes libertarios y denunció el feroz impacto de los despidos masivos dentro del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante su clásico segmento, el comunicador detectó una grave falla técnica y no dudó en señalar a los responsables políticos. "Recién vieron cuando veíamos el dato de Las Grutas, que yo les decía que estaba desactualizado", alertó frente a sus televidentes.

Acto seguido, planteó una pregunta retórica para revelar el motivo exacto detrás de este inédito silencio de información oficial: "¿Saben por qué? Porque muchas estaciones de la República Argentina ya no reportan de noche".

Para despejar cualquier tipo de dudas, Bertolotti apuntó directo contra el plan de motosierra de la Casa Rosada. "¿Saben por qué no reportan de noche? Porque echaron a sus empleados. Y esta es una de las problemáticas que vive el Servicio Meteorológico y ya la vivimos en carne propia", sentenció en vivo.

La crisis ya no se puede dibujar y hasta en TN destrozaron a Javier Milei .

La bronca de Matías Bertolotti en vivo contra el Gobierno

Lejos de calmar su enojo, el experto cuestionó el relato oficial sobre la supuesta modernización tecnológica impulsada por las autoridades. "No hay ninguna estación automática que reemplace el dato en Las Grutas. No hay dato en estos momentos, hasta que se empiece a medir nuevamente", disparó y agregó: "Para que tomen nota de las cosas que se hacen con esta problemática tremenda que padece día a día el Servicio Meteorológico Nacional con estos despidos".