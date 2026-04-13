"El encargado", temporada 4: fecha de cuándo se estrena la serie en Disney+

El Encargado.

La espera terminó para los fanáticos de El encargado. La exitosa comedia ácida protagonizada por Guillermo Francella ya tiene fecha confirmada para su cuarta temporada: se estrenará el 1° de mayo de 2026, con todos sus episodios disponibles de manera exclusiva en Disney+.

El anuncio llega en un momento clave para la serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, que no solo consolidó su éxito en la plataforma sino que además ya proyecta su universo narrativo con un spin-off en desarrollo. En paralelo, se conocieron el tráiler y el póster oficial, lo que acelera la expectativa de cara al estreno.

Eliseo en la cima: poder, conspiración y riesgo total

En esta nueva temporada, Eliseo -el icónico encargado interpretado por Francella- alcanza un nivel de poder impensado: se convierte en una de las figuras más influyentes del país. Sin embargo, ese ascenso meteórico tendrá su contracara.

Una conspiración encabezada por su histórico rival, Matías Zambrano (interpretado por Gabriel Goity), amenaza con destruirlo todo. El enfrentamiento entre ambos personajes escalará sin límites, en una trama donde Eliseo “juega a todo o nada”, incluso poniendo en riesgo su propia vida. La pregunta que sobrevuela la temporada es contundente: ¿puede ser este el final del personaje?

Guillermo Francella en El Encargado.

Un elenco consolidado y nuevas incorporaciones de peso

La cuarta entrega no solo apuesta por una narrativa más intensa, sino también por un elenco que mezcla continuidad y figuras de alto perfil. Regresan actores clave como Manuel Vicente, Gastón Cocchiarale y un amplio grupo que ya forma parte del universo de la serie.

A ellos se suman incorporaciones destacadas como Arturo Puig, que interpretará al Presidente, junto a participaciones especiales de nombres de peso como Luis Brandoni, Benjamín Vicuña y Norman Briski, entre otros.

Detrás de cámara, la serie mantiene su ADN creativo con Cohn y Duprat, que suman a Jerónimo Carranza como showrunner, Florencia Momo en dirección y Martín Hodara a cargo del episodio final. El guion continúa bajo la supervisión de Emanuel Diez.

Dónde ver “El encargado” antes del estreno

Para quienes quieran ponerse al día o revivir la historia, las primeras tres temporadas de El encargado ya están disponibles completas en Disney+.

Disney anunció un spin-off de El encargado: qué se sabe

Disney+ sorprendió días atrás con las primeras imágenes de Zambrano, el spin-off de El encargado protagonizado por Gabriel "El Puma" Goity. El actor retoma al abogado penalista que fue uno de los personajes más recordados de la serie y que ahora tendrá su propia historia.

La serie mantiene el sello de la saga original. La dirección es de Hodara y la producción está a cargo de Pampa Films, la misma productora detrás de la tira original. Cohn y Duprat continúan como creadores del proyecto, lo que garantiza la continuidad estética y narrativa con la serie madre.

Las grabaciones comenzaron en marzo de 2026 y se espera que la cronología de la historia siga una línea cercana al final de la cuarta temporada de El encargado. El estreno está proyectado para mediados de 2027 en Disney+.