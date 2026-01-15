Disney+ confirmó qué pasará con El Encargado: el anuncio sobre el futuro de Guillermo Francella

Disney+ confirmó qué pasará con El Encargado: el anuncio oficial.

Disney+ cortó con la especulación y confirmó que la temporada 4 de El Encargado está más cerca de estrenarse. Los primeros detalles sobre la trama, la fecha de estreno y el elenco de los esperados capítulos que seguirán la historia de Eliseo Basurto, encarnado por Guillermo Francella.

La plataforma presentó el primer póster y avance de la cuarta temporada de El Encargado, protagonizada por Guillermo Francella y creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, que llegará muy pronto al servicio de streaming, aún sin fecha de estreno oficial. En el brevísimo trailer se ve como muere la planta carnívora de Eliseo y este llora de rabia, por lo que los espectadores pueden imaginarse que una nueva venganza se avecina.

En la nueva temporada de El Encargado, tras la victoria conseguida en su batalla contra el sindicato de encargados, Eliseo (Francella) llega a los círculos más altos del poder mientras una conspiración encabezada por Zambrano (Gabriel Goity), su histórico rival, avanza en su edificio con un único objetivo: destruirlo.

La estrella de televisión que se sumaría a El Encargado

Sobre el elenco se espera que vuelva Gastón Cocchiarale y se rumorea que la estrella que se sumaría en los nuevos episodios es Arturo Puig, en un rol aún no revelado. Las temporadas 1, 2 y 3 de El Encargado se encuentran disponibles con todos sus episodios en Disney+.