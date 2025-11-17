Chau Francella: El Encargado tendrá un spin-off con un nuevo protagonista.

El universo de la famosa serie de Disney+ El Encargado se expandirá con un spin-off más allá de la historia de Eliseo Basurto, el maquiavélico personaje interpretado por Guillermo Francella. Se trata de un personaje secundario muy querido, que tendrá una serie propia que ya entró en etapa de preproducción.

La serie spin-off de El Encargado estará centrada en el Doctor Matías Zambrano, personaje interpretado por Gabriel "El Puma" Goity. Zambrano es el título provisorio de la serie que ya fue confirmada por el actor y que se espera que esté disponible en Disney+ entre mediados y finales del 2026.

En El Encargado, Zambrano es uno de los enemigos de Eliseo y quien busca frustrar sus planes. Es un personaje que ya está confirmado en la cuarta temporada de la serie, que se estrenará durante el primer trimestre del 2026. En los nuevos episodios se sumarán los actores Arturo Puig y Luis Brandoni en su personaje de la serie Nada (parte del universo en el que transcurre El Encargado).

Cuántas temporadas de El Encargado habrá

La cuarta temporada de El Encargado no será la última de la serie, según recientes declaraciones de "El Puma" Goity. La serie de Mariano Cohn y Gastón Duprat logró convertirse en una de las ficciones argentinas más vistas de las plataformas de streaming y acercar a Guillermo Francella a nuevas audiencias. La temporada 3 de la serie terminó con Eliseo yendo a la Casa Rosada para encontrarse con el presidente de la Nación tras lograr salirse con la suya en su tramposa empresa de servicios para edificios, donde se hizo con el control de los encargados de su zona de trabajo.

Dónde queda el edificio de "El Encargado", la serie de Guillermo Francella de Disney+

El edificio que sirve de escenario para El Encargado se convirtió en un auténtico punto de interés para los seguidores de la serie. Ubicado en Arribeños 1630, en el barrio porteño de Belgrano, es visitado diariamente por fanáticos que desean fotografiarse en el lugar donde se desarrollan las complejas y entretenidas tramas de Eliseo. De hecho, la dirección ya figura en Google Maps como un atractivo turístico destacado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.