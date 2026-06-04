La Sole salió a caminar por la calle y emocionó a los fans del folklore: "¿En serio sos vos?"

Soledad Pastorutti se encontró con su gente en las calles.

Soledad Pastorutti protagonizó un cálido y sorpresivo encuentro con los habitantes de la Patagonia durante un reciente viaje al sur del país. La reconocida artista santafesina se trasladó hacia esa región con el objetivo de registrar un nuevo episodio de 30 Pueblos, la serie de formato documental que produce y difunde a través de su canal de YouTube oficial como parte de las celebraciones por sus tres décadas de trayectoria.

En esta oportunidad, La Sole visitó la emblemática zona de La Trochita y se dedicó a recorrer a pie las calles de la localidad sureña. Fiel a su estilo descontracturado y cercano, la cantante transitó la vía pública como una vecina más y generó impacto en la gente, quienes en muchos casos no daban crédito a la presencia de la figura festivalera caminando por sus mismos andenes.

La incredulidad de los residentes locales quedó registrada en diversas interacciones espontáneas a lo largo del recorrido. Una de las postales más genuinas del viaje se produjo cuando una mujer del pueblo se aproximó con asombro y, ante la sencillez de la escena, no dudó en consultarle de manera directa: "¿En serio sos vos?".

El interrogante reflejó la grata sorpresa de la comunidad ante la llegada de la referente nacional. Lejos de limitar su estadía a las filmaciones formales del ciclo audiovisual, Pastorutti aprovechó la ocasión para profundizar el vínculo con los lugareños a través de la música.

Soledad Pastorutti.

Durante su recorrida, se gestaron guitarreadas improvisadas en las que la intérprete compartió acordes, canciones tradicionales y largas charlas, transformando la filmación en una jornada de intercambio cultural y risas compartidas. La serie 30 Pueblos continúa consolidándose como una propuesta conceptual que busca descentralizar la celebración de sus 30 años de carrera, conectando la música de raíz con los parajes más significativos del interior de la Argentina.

La Sole "argentinizó" a Arjona en el Movistar Arena

Soledad Pastorutti participó como invitada especial en el concierto que Ricardo Arjona brindó en el Movistar Arena. La aparición de la intérprete santafesina generó una fuerte reacción entre los asistentes al espectáculo, quienes presenciaron una colaboración centrada en Fuiste tú, la composición que el músico guatemalteco editó originalmente en compañía de Gaby Moreno.

Durante el encuentro sobre el escenario, se produjo un intercambio de valor simbólico cuando la cantante de Arequito le entregó a Arjona uno de sus tradicionales ponchos, prenda representativa de su identidad artística. El obsequio fue recibido con aplausos por parte de la audiencia, marcando uno de los momentos destacados de la jornada.