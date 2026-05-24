La policía turca desaloja a la oposición de su sede mientras se agrava crisis política

La policía antidisturbios turca irrumpe en la sede de la oposición para desalojar a la cúpula del CHP destituida en Ankara

La policía antidisturbios turca lanzó gases lacrimógenos y entró por la fuerza en la sede del principal partido de la oposición para desalojar a sus dirigentes destituidos ‌el domingo, lo que agravó la ‌crisis en el seno de la democracia turca.

Nubes de gas lacrimógeno se extendieron por el interior del edificio del Partido Republicano del Pueblo (CHP), mientras los que se encontraban dentro gritaban y lanzaban objetos hacia la entrada cuando la policía rompió una barricada improvisada. No se registraron heridos durante la intervención.

Un tribunal turco destituyó el jueves al líder del CHP, Özgür Özel, anulando los resultados del congreso del CHP en el que fue elegido en 2023, alegando irregularidades. El domingo, el gobernador ​de Ankara ordenó el desalojo ⁠de las personas que se encontraban dentro de la sede.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

PRUEBA PARA LA DEMOCRACIA TURCA

El tribunal ‌reinstauró en el puesto de Özel al antiguo presidente del CHP, Kemal ⁠Kılıçdaroğlu, quien perdió frente al presidente Tayyip Erdogan en las ⁠elecciones nacionales de ese año.

Los analistas han señalado que consideran la sentencia judicial como una prueba del equilibrio entre democracia y autocracia para Turquía, miembro de la OTAN, y que podría prolongar ⁠los 23 años de mandato de Erdogan. Los mercados financieros se desplomaron el jueves, ​ante la preocupación de los inversionistas por el retroceso democrático, antes de ‌repuntar el viernes.

"Estamos bajo ataque", dijo Özel en ‌un mensaje de video compartido en X cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en ⁠el edificio, antes de salir de este tras la intervención policial, prometiendo que el CHP estaría a partir de ahora "en las calles, en las plazas, marchando hacia el poder".

A continuación, encabezó una marcha de sus seguidores hasta el Parlamento turco, situado a 6 km (4 millas) de distancia, donde pronunció ​un discurso ante ‌miles de personas que coreaban "Traidor Kemal", "Hijo del palacio, Kılıçdaroğlu" y "Hombro con hombro contra los fascistas".

"Hasta que esta lucha libere al partido de la ocupación, nuestra sede está aquí", dijo Özel a la multitud antes de entrar en la asamblea. Los diputados del CHP lo eligieron el sábado como líder del grupo parlamentario del partido.

Mientras hablaba, ⁠un canal de televisión mostraba a miembros del equipo de Kılıçdaroğlu sentados en una oficina de la sede del CHP, pero se informó de que el líder reinstaurado se encontraba en su casa y aún no había hecho ninguna declaración sobre la situación.

La dirección destituida del CHP convocó a sus seguidores a protestar en tres puntos de Estambul, la ciudad más grande de Turquía, el domingo por la tarde.

LÍDERES DERROCADOS DENUNCIAN UN "GOLPE JUDICIAL"

La dirección destituida del CHP, encabezada por Özel, ha condenado la sentencia judicial como un "golpe ‌judicial", y Özel había prometido combatirla mediante recursos legales y permanecer "día y noche" en la sede de Ankara.

Özel pidió el sábado que se celebrara un nuevo congreso del partido lo antes posible, mientras que Kılıçdaroğlu ha afirmado que el congreso se celebrará en el momento "oportuno".

Las próximas elecciones nacionales de Turquía están previstas para 2028, pero habría que adelantarlas si Erdogan, a sus 72 años y ante el ‌límite de mandatos, quiere presentarse de nuevo. La sentencia judicial aumenta las posibilidades de unas elecciones anticipadas, según los analistas.

El Gobierno, por su parte, rechaza las críticas de que utiliza los tribunales para atacar a sus ‌rivales políticos, alegando que ⁠el poder judicial es independiente.

Los medios estatales informaron el sábado que la policía turca había detenido a 13 personas en el marco de una investigación sobre ​el congreso de 2023. Se enfrentan a cargos por violar la ley de partidos políticos, aceptar sobornos y blanquear activos derivados de actividades delictivas.

(Información adicional de Tuvan Gumrukcu y Mert Ozkan; Redacción de Daren Butler; Edición de David Goodman, Helen Popper y Christina Fincher; Editado en Español por Ricardo Figueroa)