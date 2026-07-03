A qué hora sale Confessions II, el esperado álbum que marca el regreso de Madonna al pop

A qué hora se estrena Confessions II, el nuevo álbum de Madonna.

Los fanáticos de Madonna iniciaron la cuenta regresiva de cara al lanzamiento de Confessions II, el esperado álbum de la artista que vuelve a las pistas de baile con su estilo y que está encantando a la crítica especializada. El nuevo disco será una secuela de su exitoso Confessions on a Dance Floor (2005) y una reivindicación de sus mejores años en la industria.

Confessions II estará disponible a partir de la medianoche de este viernes 3 de julio en todo el mundo y está inspirado en los ritmos del house de Detroit y Chicago, según explicó su productor Stuart Price a la prensa británica. "Es un viaje nostálgico a la pista de baile. Su álbum más vital en dos décadas", lo calificó The Guardian, uno de los medios que más celebró el retorno de la reina del pop.

El álbum se compone de 12 canciones (que llegan a 16 en las ediciones deluxe) que incluyen sorpresas como una colaboración con Sabrina Carpenter (Bring Your Love, canción que fue lanzada en el Festival de Coachella) y otra (The Test) con su hija mayor, Lourdes León, conocida como Lolahol en la música. También está Bizarre, una canción en la que habla de su primer marido, Sean Penn (según lecturas de los medios estadounidenses) y Fragile, dedicada a su hermano Christopher Ciccone, fallecido en 2024.

Confessions II se completa con las canciones I feel so free, Good for the soul, One step away, Danceteria, Read my lips, Everything, Love without words, School y My sins are my savior, en el listado sin versiones deluxe. The Test, Love Sensation, Betrayal y L.E.S Girl, son las cuatro canciones extra que se incluyen en las ediciones deluxe y también en la versión en cassette.

Los regresos de Madonna: así será su vuelta a la televisión

Tras el lanzamiento del álbum que marcará su regreso en el pop, Madonna también tendrá un importante come back a las pantallas como artista confirmada para participar de la segunda temporada de The Studio, la exitosa serie sátira protagonizada y creada por el actor Seth Rogen. Esta nueva participación en la serie que hizo historia en los últimos premios Emmy, consagrándose con 13 estatuillas, marca el regreso oficial de Madonna a la actuación, desde sus últimas apariciones a principios de los 2000.

The Studio gira en torno a Matt Remick (Rogen), quien asume la dirección de Continental Studios, un gran estudio de cine que se encuentra en un momento de crisis. Su desafío: equilibrar las exigencias de los ejecutivos del estudio, los caprichos de los artistas, y los cambios en el mercado, mientras intenta producir películas “relevantes” en un ambiente que prioriza lo comercial. La serie puede verse en la plataforma de streaming Apple TV.