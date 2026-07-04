Video: el gol de Lisandro Martínez para el 2 a 1 de la Selección Argentina ante Cabo Verde

Lisandro Martínez anotó un gol vital para la Selección Argentina: en el comienzo del primer tiempo de la prórroga, el defensor central tomó un rebote a la salida de un córner de Lionel Messi, se acomodó y soltó un zurdazo impecable para poner el 2 a 1 frente a Cabo Verde. El combinado de Lionel Scaloni sufrió durante el final del encuentro pero se encontró con un tanto fundamental para estar nuevamente en ventaja en el marcador.

¿Gol gemelo? El recuerdo de Lionel Messi en el Mundial de Rusia 2018 contra Nigeria

La jugada con la que Messi abrió el marcador contra Cabo Verde rememoró a un gol que hizo en el Mundial de Rusia 2018, frente a Nigeria, en un partido decisivo. En la última fecha de fase de grupos y con la necesidad de ganar para clasificar a octavos de final, el capitán de la "Albiceleste" recibió una habilitación en el mismo sector de Éver Banega y, en una acción similar, puso el 1 a 0 con un gran remate de derecha.

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