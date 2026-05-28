El guiño de Trump a Flavio Bolsonaro: desginó como terroristas a dos grupos criminales

El gobierno de los Estados Unidos calificó como organizaciones terroristas al Comando Vermelho (CV) y al grupo Primeiro Comando da Capital (PCC), dos de las bandas criminales más peligrosas de todo Brasil. Fue un pedido directo a Donald Trump del senador y candidato a presidente Flávio Bolsonaro, en su visita a Washington la semana pasada. Lo confirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de sus redes sociales.

Bajo la excusa de combatir el narcotráfico, el presidente Trump mantiene desde el año pasado una cruenta ofensiva contra las embarcaciones que, según él, trasladan drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos. En paralelo a esa situación, en octubre pasado hubo tres días de tiroteo en Río de Janeiro entre efectivos de la policía brasileña y miembros del Comando Vermelho. Fue entonces cuando el senador liberal e hijo del ex presidente Jair Bolsonaro le pidió a Trump que extendiera sus ataques al Atlántico Sur, en un posteo en su cuenta de X. "He oído que hay barcos como éste aquí en Río de Janeiro, en la bahía de Guanabara, inundando Brasil con droga. ¿No te gustaría pasar unos meses aquí ayudándonos a luchar contra estas organizaciones terroristas?", escribió Bolsonaro Jr en aquella oportunidad.

En línea con aquella petición, que fue criticada por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y otros miembros de su gobierno, el hijo primogénito de Jair Bolsonaro le pidió a Trump que declare como organizaciones terroristas al CV y al PCC. "Eso son lo que son", declaró el senador durante una conferencia de prensa en Washington minutos después de reunirse con el magnate republicano.

"Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho son dos de las organizaciones criminales más violentas en Brasil. Su alcance se extiende por toda nuestra región y hacia nuestro país. Hoy, he designado a estas organizaciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados", afirmó el propio Rubio en su cuenta de X este mismo jueves. "La Administración Trump continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional y negar financiamiento y recursos a los narco-terroristas", concluyó el secretario de Estado de Trump.

El pedido de Flávio Bolsonaro a Trump para designar como organizaciones terroristas a CV y a PCC

El mandatario estadounidense, aliado continental de la familia Bolsonaro, busca mantener su respaldo a toda costa al candidato liberal. Lo recibió la semana pasada en la Casa Blanca, tras haberle pedido reunirse después de que el hijo primogénito de Jair Bolsonaro cayera en las encuestas por sus vínculos con el empresario Daniel Vorcaro, acusado de estafa al estado de Brasil.

"Fui exactamente a pedirle que declare al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital como organizaciones terroristas. Porque eso es lo que son", afirmó el senador tras salir de la Casa Blanca.

Tanto el CV y el PCC son dos bandas criminales que surgieron en cárceles brasileñas a finales del siglo pasado. Desde distintos penales se disputan el manejo del territorio, teniendo presencia en al menos 20 estados brasileños. Con ese argumento es que Trump resolvió incorporarlas al listado de bandas criminales, como ya ha hizo con algunos de los principales cárteles mexicanos y colombianos, tales como el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco.