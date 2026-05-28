ANSES confirmó fechas y aumento para jubilados en junio 2026

Los jubilados cobrarán en junio con aumento, bono y medio aguinaldo incluido.

Los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES ya pueden conocer cuándo recibirán sus haberes en junio de 2026. El nuevo calendario llega con una suba del 2,58%, el pago del medio aguinaldo y un bono extraordinario para quienes perciben la jubilación mínima.

El cronograma de pagos surge de la planificación anual oficializada por ANSES mediante la Resolución 349/2025. Aunque el organismo todavía debe publicar el detalle definitivo en su sitio web, las fechas previstas ya permiten anticipar cuándo se acreditarán los haberes del próximo mes.

Cuánto cobran los jubilados en junio con el aumento

Con el incremento del 2,58%, la jubilación mínima pasará a ser de $403.318 durante junio. Además, quienes cobran el haber mínimo recibirán un bono extraordinario de $70.000, lo que elevará el ingreso mensual a $473.318 antes del aguinaldo.

A ese monto se suma el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. De esta manera, quienes perciben la mínima cobrarán un total bruto estimado de $674.977 en junio, convirtiéndose en uno de los meses de mayor ingreso para este sector.

En paralelo, la jubilación máxima quedará fijada en $2.713.948. También habrá actualizaciones para otras prestaciones que dependen de ANSES, como la PUAM y las Pensiones No Contributivas.

Cómo quedan la PUAM y las Pensiones No Contributivas

La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aumentará a $322.654, sin incluir bono adicional. Este beneficio está destinado a personas mayores de 65 años que no cuentan con los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez pasarán a $282.322 antes de extras o bonos. Estos montos también forman parte de la actualización previsional prevista para junio.

Desde ANSES recuerdan que los pagos se acreditan de manera automática en las cuentas bancarias habituales y no es necesario realizar trámites adicionales para cobrar el aumento o el aguinaldo.

Calendario ANSES de junio 2026 para jubilados

Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo comenzarán a cobrarse desde el 8 de junio. El esquema quedó organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

ANSES ordenó los pagos según la terminación del DNI de cada beneficiario.

En el caso de quienes cobran haberes superiores a la mínima, el cronograma comenzará el 23 de junio y se extenderá hasta el 29.

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas también tendrán fechas diferenciadas según la terminación del DNI. Los pagos comenzarán el 8 de junio y seguirán este esquema:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio.

ANSES recomienda verificar al inicio del mes si hubo modificaciones puntuales en el calendario oficial debido a feriados o ajustes administrativos.