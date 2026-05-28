Poetcore 2026: la tendencia que llega con tonos suaves, capas y poesía para vestir

Poetcore surge como respuesta pausada frente a una industria saturada de estímulos.

La primera gran tendencia que marcará el 2026 no se impone con estridencias ni excesos visuales. Poetcore surge como una respuesta pausada y profunda frente a una industria de la moda saturada de estímulos, velocidad y uniformidad. En lugar de buscar el impacto inmediato, esta propuesta se construye desde la emoción y la sensibilidad, conectando el acto de vestirse con el arte de narrar.

Esta estética recupera la moda como un lenguaje emocional, inspirándose en la literatura y figuras como poetas románticos y escritores victorianos, pero sin caer en la imitación literal. No se trata de revivir épocas pasadas, sino de traducir ese espíritu melancólico y contemplativo a un presente que demanda mayor pausa y reflexión.

En un contexto donde la moda fue dominada por la rapidez y la superficialidad, Poetcore apuesta por prendas que se aprecian con el tiempo, que se sienten en lugar de solo verse, y que expresan algo íntimo de quien las lleva. Su paleta cromática se destaca por tonos suaves y apagados como pasteles, grises, beige, marrones profundos, verdes tenues y colores orgánicos como borgoña, vino y azul, siempre absorbidos por la luz y sin brillo estridente.

En cuanto a las formas, esta tendencia privilegia volúmenes relajados y capas superpuestas que envuelven el cuerpo sin marcarlo rígidamente. Abrigos amplios, blazers con hombros suaves, cuellos altos, camisas con lazos, suéteres largos y pantalones rectos que rozan el suelo componen un guardarropa pensado para acompañar el movimiento natural y no imponerlo.

Los materiales juegan un papel fundamental en Poetcore. Texturas como lana, tweed, terciopelo, encaje, algodón grueso y tejidos artesanales se convierten en protagonistas, buscando transmitir una sensación de historia y herencia, como si cada prenda contara una memoria familiar o hubiera sido encontrada en un tesoro vintage. El efecto buscado es el de lo vivido, lo usado y lo cargado de significado.

Este giro hacia lo emocional en la moda no es casual. Después de años dominados por el athleisure, el minimalismo extremo y las estéticas pensadas para redes sociales, la industria parece pedir un cambio que vuelva a conectar con el individuo y su mundo interior. Poetcore no compite por atención estridente, sino que seduce con calidad, sutileza y una paleta que acompaña sin imponerse.

Las grandes casas de moda internacionales ya interpretaron este nuevo aire en sus pasarelas Primavera-Verano 2026. Dior, por ejemplo, reforzó su vínculo con el romanticismo mediante camisas etéreas, capas livianas y referencias literarias sutiles, como el Book Tote reinterpretado por Jonathan Anderson con portadas clásicas.

Saint Laurent aportó una versión más ligera y sensorial a través de piezas lenceras en tonos pasteles empolvados, combinando vestidos de satén y blusas románticas con elementos deportivos como camperas utilitarias y buzos de rugby, lo que mostró la versatilidad de Poetcore al fusionar romanticismo y modernidad.

Los tonos son apagados: pasteles, grises, beige, marrones y borgoña.

Marcas como Khaite y The Row exploraron este lenguaje desde una sofisticación minimalista, con prendas simples pero construidas con precisión poética, donde el lujo está en la calidad del tejido y la caída perfecta. Incluso firmas funcionales como Barbour se sumaron con abrigos largos y paletas emocionales, evidenciando que Poetcore no es solo un nicho, sino una sensibilidad adaptable a distintos estilos.

En Argentina, Jazmín Chebar se destaca por traducir esta tendencia a una clave urbana. Su tapado con cuello alto de encaje se volvió una pieza emblemática, combinando estructura y delicadeza, donde el encaje funciona como un gesto literario que dialoga con la sobriedad del corte. Las piezas de terciopelo bordó refuerzan ese toque emocional, evocando interiores antiguos y libros forrados en tela.

Esta interpretación local no copia, sino que resignifica Poetcore desde una identidad propia, demostrando que la tendencia también puede tener un sello porteño. Pero su impacto va más allá de las pasarelas: celebridades como Taylor Swift y Jenna Ortega ya lo incorporan con naturalidad.

Taylor Swift fue pionera con su estilo en el lanzamiento de The Tortured Poets Department (2024), donde su vestuario reflejaba abrigos clásicos, tejidos nobles y una paleta que encajaba con el universo lírico del álbum. Para ella, la moda fue una extensión de su mensaje, jugando un papel clave en su narrativa.

Por otro lado, Jenna Ortega se mueve entre lo oscuro y lo intelectual, con blazers amplios y camisas cerradas que remiten a la introspección más que al espectáculo, representando a una generación que encuentra en Poetcore una forma de diferenciarse del brillo constante de la cultura pop.

Este alejamiento de los looks excesivamente producidos o sensuales hacia piezas que transmiten profundidad y melancolía refleja cómo figuras del cine y la música adoptan esta sensibilidad que se instala con fuerza en 2026.

Lo más interesante de Poetcore es su flexibilidad: no impone reglas rígidas de silueta ni género. Es una estética inclusiva que se adapta a diferentes cuerpos, edades y estilos personales. Se puede llevar desde un guardarropa minimalista o maximalista, femenino, masculino o andrógino. La clave está en la intención y la conciencia con la que se elige cada prenda.

En la vida cotidiana, Poetcore se expresa con combinaciones simples pero cargadas de significado, como un suéter amplio sobre una camisa con lazo, un abrigo heredado de terciopelo combinado con pantalones modernos o un broche antiguo que transforma un look completo. No se trata de comprar más, sino de mirar distinto lo que ya se tiene, encontrando poesía incluso en la forma de vestirse.