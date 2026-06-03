Rubio dice que conversaciones sobre Groenlandia continúan y "van por buen camino"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Rubio, testifica ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en Washington, D.C.

​El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el ‌miércoles que las ‌conversaciones con Dinamarca y Groenlandia sobre el uso de la isla para la defensa colectiva "van por buen camino".

Durante una sesión de preguntas en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de ​Representantes, la ⁠diputada Sarah McBride, de Delaware, preguntó ‌a Rubio: "Supongo que es consciente ⁠de que Groenlandia forma ⁠parte, efectivamente, de Dinamarca". Rubio respondió: "Por ahora".

Las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald ⁠Trump, de que Estados Unidos debe ​adquirir o controlar Groenlandia, ‌un territorio danés semiautónomo, ‌provocaron tensiones entre Washington y Copenhague, ambos ⁠miembros fundadores de la OTAN, y de forma más general en toda Europa, aunque desde entonces la cuestión ​ha ‌pasado a un plano diplomático.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

McBride preguntó: "¿Necesita Estados Unidos poseer territorio dentro de la OTAN para defenderla?".

Rubio respondió: "De hecho, estamos manteniendo conversaciones con Groenlandia ⁠y Dinamarca sobre el uso de Groenlandia para la defensa colectiva de todos nosotros. Es una parte clave de la defensa antimisiles, pero estamos inmersos en esas conversaciones en este momento. Creo que ahora ‌mismo estamos en una buena posición al respecto".

Rubio dijo que las conversaciones con Dinamarca y Groenlandia se mantenían mensualmente. "Creo que en algún momento tendremos buenas noticias al ‌respecto", dijo.

Rubio agregó que estaba de acuerdo con Trump en que los acuerdos sobre el ‌estacionamiento de ⁠fuerzas estadounidenses en Groenlandia eran insuficientes y que sería más ​fácil poseer el territorio para defenderlo.

Con información de Reuters